Stella: Na reality check op Spa veel werk te verzetten

Na de geïntroduceerde updates voor de MCL60 in Groot-Brittannië ging het McLaren voor de wind. In het begin van het seizoen lukte het de renstal nauwelijks om punten te scoren, met de verbeteringen aan de auto werd de formatie uit Woking een team om rekening mee te houden voor de tweede plek in het constructeurskampioenschap. Door twee podiums in Silverstone en Hongarije noteerde Lando Norris voor het eerst opeenvolgende podiums en Oscar Piastri verscheen tijdens de sprintrace op Spa voor het eerst in de Formule 1 op het podium.

Voor de Grand Prix van België probeerde het team de verwachtingen te temperen. Dat bleek een realistische voorspelling te zijn. Tijdens de race kon het team geen vuist maken, Piastri lag er in de eerste ronde na een aanrijding met Carlos Sainz al uit en Norris kende een lastige race. In de eerste twee stints, op de mediums en de hards, verloor de Brit veel plekken om uiteindelijk zich op de zachte band naar een zevende plek te vechten.

Voor Andrea Stella, de teambaas van het team uit Woking, was het weekend in de Ardennen een reality check. Volgens de Italiaan heeft zijn team nog veel werk te verzetten. De zwakke punten van de MCL60 kunnen ook op Monza voor een moeilijk weekend zorgen. Dat wil Stella voorkomen: "Dit weekend liet zien waar we aan moeten werken. De auto is op bepaalde vlakken verbeterd, dat weten we zeker, maar we hebben dit weekend gezien dat we nog verbeterpunten hebben. Die moeten we met urgentie aanpakken. Monza komt als tweede race na de zomerstop en op deze manier racen kan daar niet."

Geen optimale achtervleugel

McLaren had veel tijd gestoken updates voor Silverstone, waardoor er geen tijd over was om een low drag-achtervleugel te bouwen voor circuits als Spa. Op de natte baan van vrijdag en zaterdag kon het team dat nog oplossen door met veel downforce te rijden, maar tijdens de droge race van zondag kwamen de zwakke punten naar boven: "We moeten toegeven dat de set-up die we tijdens de race hadden een groot probleem was voor ons, terwijl het ons tijdens de eerste paar dagen een voordeel gaf. We hebben veel geleerd dit weekend. We kunnen zeggen dat ons doel niet gehaald is door de afstelling van de auto. De efficiëntie op low drag-circuits staat op onze to-dolijst, maar het had een lagere prioriteit dan de andere zaken die we nu al wel opgelost hebben."

Norris impliceerde na de race dat zijn werkgever te veel gefocust heeft op de upgrades. Volgens de Brit is daardoor de uitvoering van de race een ondergeschoven kindje geworden. Stella kan zich niet vinden in de uitspraken van de coureur: "Ik denk niet dat we de focus op de upgrades kunnen koppelen aan de set-up in Spa. De enige correlatie is dat we veel werk hebben gestoken in de verbeteringen, waardoor we geen tijd hadden voor een low drag-achtervleugel."