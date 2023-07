McLaren is in bloedvorm. Sinds Oostenrijk is het team bezig geweest om nagenoeg ieder aerodynamisch onderdeel op de MCL60 te vervangen, en dat was een schot in de roos. Hierdoor scoorde de renstal uit Woking zeventig punten in de laatste drie Grands Prix, tegenover zeventien punten in de eerste acht weekenden. Ze zijn daarmee in de laatste races na Red Bull het succesvolste team op de grid. Lando Norris stond voor het eerst in zijn carrière twee keer achter elkaar op het podium, terwijl ook Oscar Piastri tweemaal dicht bij zijn eerste in de Formule 1 was.

Hoewel het Britse team in een uitstekende vorm verkeert, tempert teambaas Andrea Stella de verwachtingen voor het aankomende weekend in Spa. Ondanks dat het Belgische circuit gekarakteriseerd wordt door haar hogesnelheidsbochten, weet Stella dat er ook secties zijn waar de MCL60 niet goed uit de verf komt. “Spa wordt normaal gesproken een snel circuit genoemd, maar de snelste bocht is bocht tien [Pouhon] en in realiteit is die tijdens de kwalificatie volgas. Een groot gedeelte van de tijd spendeer je in bocht één [La Source] waar je 80 kilometer per uur gaat, bocht acht [Les Combes] waar je 95 kilometer per uur gaat en de laatste chicane waar je 90 kilometer per uur gaat. In deze drie bochten verliezen we momenteel veel tijd.”

In Spa zal de derde sprintrace van het jaar gehouden worden. Ook dat is een factor die de verwachting van de Italiaan bepaalt. “Naast de pure prestaties, zal het belangrijk zijn hoe snel je je auto aanpast aan wat het circuit nodig heeft”, vertelt de 52-jarige teambaas. “Spa is ook een lastig circuit om te begrijpen. Bijvoorbeeld je rijhoogte, aangezien je op Eau Rouge niet met een te lage auto kan rijden, anders krijg je problemen onder de auto. Hoe snel je de auto kan afstellen kan een groot verschil maken in de prestaties van het hele weekend.”

Nog verre van de perfecte auto

De laatste set nieuwe onderdelen zou McLaren in Hongarije introduceren, maar dit werd uitgesteld wegens vertraging in het ontwerp- en productieproces. Waarschijnlijk zullen de nieuwe onderdelen dit weekend voor het eerst daglicht zien. Hoewel McLaren de laatste races erg goed voor de dag komt, vindt Lando Norris nog niet dat de MCL60 op lage snelheden goed bij zijn rijstijl past. “De auto gedraagt zich nog niet overal zoals ik wil”, vertelt de talentvolle Brit. “Als je het zou vergelijken met de perfecte auto, dan voelt het alsof we daar nog ver van af staan. Het is een combinatie van lagesnelheidsbochten en lading [op de banden], en tegelijkertijd goede controle over de auto hebben. Als we dit allebei kunnen verbeteren, dan is dat de grootste stap die we kunnen zetten en hebben we geen zwaktes meer.”