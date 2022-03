Na een goede test in Barcelona kreeg McLaren tijdens de afsluitende Formule 1-test in Bahrein een tegenvaller te verduren. In de warme omstandigheden in Sakhir concludeerde het team dat de koeling van de voorremmen niet voldoende was en dat had flinke gevolgen voor het programma dat men kon afwerken. Lange runs bleken onmogelijk, zelfs nadat er voor de laatste testdag nieuwe onderdelen werden ingevlogen. Die bleken een tijdelijke oplossing, terwijl het team tijdens de GP van Bahrein komend weekend een definitieve oplossing hoopt te hebben. Bovendien kampte Daniel Ricciardo met een coronabesmetting, waardoor Lando Norris de drie testdagen alleen moest afwerken.

Verdeeld over drie dagen werkte McLaren 200 ronden af, waarvan 90 op de laatste dag. Het team had op meer gehoopt en daardoor kon ook niet het volledige programma worden afgewerkt, zegt teambaas Andreas Seidl. “De test ging absoluut niet volgens plan. We hadden een onverwacht probleem met de voorremmen, waardoor onze tijd op de baan behoorlijk beperkt werd, vooral als het gaat om long runs. Dat zet ons absoluut een beetje op achterstand”, legt de Duitser de vinger op de zere plek.

“Toch denk ik dat we desondanks veel positieve runs hebben kunnen doen, we hebben aan de auto kunnen werken om er meer snelheid uit te halen. We konden ook verdere upgrades op de auto zetten, dus dat was positief”, vervolgt Seidl, die erkent dat McLaren flink aan de bak moet om het probleem voor de eerste race volledig op te lossen. “Maar we hebben absoluut een probleem en het is simpelweg een race tegen de klok om de upgrades op de auto te krijgen en het probleem op te lossen. Dat konden we tot op zekere hoogte, maar niet volledig. Nu moeten we hopen dat de upgrades voor volgende week dat wél doen en we kunnen proberen om terug te komen.”

Pakket niet berekend op lay-out en temperatuur Sakhir

De conclusie van Seidl is helder: de huidige configuratie van de koeling van de voorremmen was simpelweg niet genoeg om aan de eisen van het Bahrain International Circuit te voldoen. “Dat wat we hadden was gewoon niet genoeg voor de lay-out en de hoge temperaturen op dit circuit. Ook hadden we niet genoeg tijd om de nieuwe onderdelen op het circuit te krijgen, daarom moeten we gewoon wachten tot volgende week. Maar ik heb er vertrouwen in dat we het probleem kunnen oplossen en daarna meer over de prestaties kunnen praten.”

Hoe McLaren er qua prestaties voor staat ten opzichte van de concurrentie, is volgens Seidl moeilijk te beoordelen. “Sommige auto’s zien er sinds Barcelona al heel sterk uit, zoals de rode Ferrari en enkele andere teams. Het belangrijkste op dit moment is dus om ons op onszelf te richten en dit probleem op te lossen, dan zien we volgende week wel waar we staan”, is Seidl duidelijk. “Ik weet zeker dat Mercedes precies weet waar ze mee bezig zijn en zij zullen er volgende week zonder twijfel staan. Nogmaals, het is moeilijk te zeggen waar wij staan. Tot volgende week tijdens het raceweekend weten we niet waar iedereen staat.”