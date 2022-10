McLaren en Alpine strijden al het hele Formule 1-seizoen om de leidende positie in het middenveld. De F1-teams wisselden in de laatste paar Grands Prix meermaals van positie met elkaar. McLaren werd in Singapore vierde en vijfde, waardoor het de vierde plek van Alpine overnam bij de constructeurs. In Suzuka deed Alpine juist betere zaken door vierde en zevende te worden. Het levert het Franse merk met nog vier wedstrijden op het menu een voorsprong op van dertien punten. McLaren-teambaas Andreas Seidl vreest dat het lastig wordt om in gevecht te blijven met Alpine.

"Het is nu onwijs belangrijk om geconcentreerd te blijven. We moeten ervoor zorgen dat we weekends perfect uitvoeren en elke sessie het maximale uit de auto halen", aldus Seidl tegen Motorsport.com. "Alleen dan hebben we de kans om in gevecht te blijven met Alpine. Tot op heden hebben zij het dit seizoen uitstekend gedaan. Het wordt een uitdaging om tot aan Abu Dhabi met hen te blijven strijden, maar dat is wel waarvoor we hier zijn."

McLaren is het enige team buiten Red Bull Racing, Ferrari en Mercedes dat dit seizoen een podium scoorde. Lando Norris mocht in Imola naar het ereschavot. De Brit liet daar weten verbaasd te zijn dat hij zolang kon blijven vechten met Alpine, dit omdat de MCL36 niet eenvoudig was. In Singapore leek McLaren een stap gemaakt te hebben met nieuwe updates, al nam Alpine daar een nieuwe vloer mee naartoe. Seidl vindt dat McLaren zich op eigen performance moet richten en zich niet moet bezighouden met Alpine. "Betrouwbaarheid wordt belangrijk in de slotfase van dit seizoen", vervolgt de Duitser. "Naar mijn mening is de auto in orde, hebben we een goed team en twee sterke coureurs. Als we de zaken op orde houden dan blijven we tot aan de laatste race in het gevecht."

Alpine-coureur Fernando Alonso denkt dat de strijd met McLaren tot en met Abu Dhabi gaande blijft. "Er komen weekends waarin wij meer scoren dan zij en weekends waarin we minder scoren", liet de Spanjaard voorafgaand de Japanse Grand Prix weten. "Singapore sprong er wat dat betreft wel uit. Daar verloren we veel punten. Ik denk wel dat het tot aan Abu Dhabi erg close blijft."