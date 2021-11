McLaren grote verliezer van triple-header: “Heel pijnlijk”

Tot de Mexicaanse Grand Prix deed McLaren volop mee om de derde plaats bij de constructeurs, waar het Ferrari als grootste tegenstander had. Een reeks aan incidenten en botte pech hebben er echter voor gezorgd dat het team nu tegen een achterstand aan kijkt. Daniel Ricciardo was in de eerste ronde van de race in Mexico betrokken bij het incident met Valtteri Bottas, viel uit in Brazilië door een scheurtje in het chassis en eindigde in Qatar buiten de punten omdat hij extreem veel brandstof moest sparen.

De enige punten werden daardoor gescoord door Norris, die in Mexico en Brazilië op de tiende plaats eindigde en in Qatar een top-vijf door zijn neus geboord zag worden toen hij laat in de race een lekke band kreeg. Hij kwam uiteindelijk als negende aan de finish. McLaren staat daardoor nu op 39,5 punten achterstand van Ferrari bij de constructeurs. Een matige reeks, erkent Seidl. Wel stelt hij dat de laatste drie races niet representatief zijn voor de vorm van de renstal.

“We moeten in zekere zin accepteren dat het zwaar is geweest voor het team, dat we maar vier punten halen in drie races is natuurlijk pijnlijk”, verklaarde Seidl. “Als we kijken naar wat er gebeurde en hoe we de punten verloren hebben, kunnen we stellen dat het meeste buiten onze macht lag of simpelweg pech was. Dat is ook onderdeel van deze sport. Het goede is dat we in Qatar gezien hebben wat het gat is en dat we daar een competitieve auto hadden, twee coureurs die zich op het circuit lieten zien en het team deed goede pitstops. We moeten in Saudi gewoon terugkomen en toeslaan.”

"We zullen blijven vechten"

Volgens Seidl onderzoekt het team de toedracht van de systeemfout in de auto van Ricciardo, de Australiër moest al vroeg in de race veel brandstof sparen. Ook denkt de Duitser dat Norris een aardig aantal punten had kunnen scoren als hij niet laat in de race een lekke band gehad zou hebben. “Ik denk dat we in verhouding op de vierde en vijfde plaats hadden moeten staan”, aldus Seidl. “Dan is het natuurlijk nog pijnlijker dat we een lekke band hadden, na twee pechweekenden in Brazilië en Mexico zou het lekker zijn om een goed resultaat mee te nemen voor het constructeurskampioenschap.”

Bij McLaren had men geen verklaring voor de oorzaak van Norris’ lekke band, maar het team hoopt de laatste twee races van het seizoen gewoon goed te presteren. Ook als men er niet in slaagt om Ferrari nog te pakken, kan een sterk slot helpen om volgend seizoen goed uit de startblokken te komen. “Met de kapotte band hebben we een kans gemist, deze triple-header was niet voor ons”, voegde Seidl toe. “Soms gaat het zo in de sport. Voor ons is het zaak dat we blijven vechten, zeker zolang het constructeurskampioenschap in theorie nog niet uit het zicht is zullen we dat blijven doen. Afgezien daarvan willen we de laatste races van dit seizoen gebruiken om sterk af te sluiten en met opgeheven hoofd aan de winterstop beginnen.”

VIDEO: Hoe kijkt Kees van de Grint naar de F1-titelstrijd?