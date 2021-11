Systeemfout nekt Ricciardo: “Nog nooit zoveel benzine moeten sparen”

Terwijl Lando Norris een vierde plek in rook op zag gaan door een lekke voorband, kende ook teamgenoot Daniel Ricciardo geen vlekkeloze race op het circuit van Losail. De McLaren-coureur moest al vroeg in de race van het gas om brandstof te sparen, wat hem uiteindelijk een puntloze twaalfde plaats opleverde aan de finish.

“Na de start moest ik al supervroeg in de race brandstof sparen”, antwoordde Ricciardo na de race op een vraag van Motorsport.com. “Dat deed ik en ik dacht dat ik al enorm veel aan het sparen was, maar het was niet genoeg. Dus Tom [Stallard, de engineer van Ricciardo] zei: ‘Je moet nog meer sparen, je moet nog meer sparen. Dit is niet genoeg, bla bla bla’, tot een punt waarop ik waarschijnlijk wel twee seconden per ronde verloor, alleen al vanwege het sparen van de brandstof. Daardoor koelen je remmen af, worden je banden koud en verlies je ook nog eens grip. Je zit dan in een neerwaartse spiraal.”

“We waren echt zo goed als de helft van de race alleen maar brandstof aan het besparen, waardoor we echt niet meer meededen. Ik heb nog nooit zoveel benzine hoeven te sparen, en ook nog nooit zo vroeg in de race. Bij elke bocht ging ik van het gas, maar het was nooit genoeg.”

Uiteindelijk bleek het extreem sparen van de brandstof nergens voor nodig, maar kreeg McLaren door een fout verkeerde data door: “Ik weet niet wat er gebeurde met het systeem of dat ze andere data kregen, maar opeens zei Tom: ‘Oké, nu niet meer inhouden, gewoon pushen.’ Waarop ik zei: ‘Wacht, geen brandstof meer sparen?’ Ik was helemaal in de war”, vervolgt Ricciardo. “Het was duidelijk een systeemfout, wat ontzettend jammer is. Toen ik kon pushen kon ik de richttijden namelijk ook rijden. Helaas waren we overgeleverd aan die fout met het lezen van de data.”

Ook start verliep niet ideaal

Ricciardo’s race liep vanaf de start toch al niet heel lekker, omdat hij na een teleurstellende kwalificatie in de eerste bocht nog verder achterop raakte: “De initiële start was niet verkeerd, maar ik reed tussen Charles [Leclerc] en [Lance] Stroll, waardoor ik de eerste bocht eigenlijk niet kon zien. Als je verder naar achteren rijdt is het heel moeilijk om iets te zien door het hele veld heen, dus je zoekt dan naar de borden langs de baan om een beetje een referentie te krijgen van waar je moet remmen. Ik zag die borden echter niet, dus toen ik van mijn gas ging bleek dat veel te vroeg te zijn. Daardoor hadden een aantal coureurs buitenom vrij baan.”

“Ik zat gewoon niet in een geweldige positie. Ik weet ook niet wat ik in die fractie van een seconde anders had kunnen doen”, concludeert de Australiër. “Ik ga het vanaf de positieve kant bekijken. Laten we zeggen dat ik blij ben dat dit ons bijvoorbeeld geen podiumfinish heeft gekost, want dat zou echt het meest pijnlijke ding ooit zijn geweest. Maar het heeft ons wel absoluut een kans op een puntenfinish gekost.”