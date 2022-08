De eerste seizoenshelft was er een met twee gezichten voor het Formule 1-team van McLaren. In de eerste race in Bahrein, reden Daniel Ricciardo en Lando Norris kansloos buiten de punten. Het team uit Woking leek de plank mis te hebben geslagen met de nieuwe bolide. De opmars werd echter snel ingezet, met een podium in Imola voor Norris als resultaat. Later in het jaar bleek McLaren een solide middenmoter, en vecht het met Alpine om de vierde plaats bij de constructeurs.

Norris is blij om weer aan de slag te kunnen gaan. “Ik heb ervan genoten om even weg van de drukke F1-agenda te zijn. Ik heb wat golf gespeeld en tijd genomen om echt uit te rusten om klaar te zijn voor de tweede seizoenshelft. Er is werk aan de winkel in het gevecht voor plek vier in het WK, en ik ben er klaar voor.”

De Brit heeft warme gevoelens bij Spa-Francorchamps. “Spa is altijd een mooie uitdaging voor teams en coureurs. Ik ben deze week in de fabriek geweest dus ik ben helemaal klaar om achter het stuur te kruipen. Ik ben benieuwd wat we kunnen doen. Spa voelt als een tweede thuisrace, omdat mijn moeder uit België komt. Het wordt mooi om de fans te zien en hopelijk scoren we wat punten. Hopelijk wordt het weer dit jaar beter.” Daarmee doelt Norris op de volledig verregende race van vorig jaar waar na drie uur uitstel en twee rondjes achter de safety car halve punten werden uitgedeeld voor het WK.

Ricciardo wil mooi afscheid

Ook Ricciardo vindt Spa een prachtige plek. “Het is een gave baan. Je voelt altijd de spanning als je door de snelle bochten gaat, vooral Eau Rouge en Raidillion. Samen met de lange rechte stukken en historische plekken, kunnen we de wagens echt pushen. Er is ook altijd een goede sfeer dus het is een mooie plek om weer te beginnen na een paar weken pauze.”

Na een vakantie in de Verenigde Staten en tijd met zijn vrienden, is de Australiër uitgerust voor het tweede deel van het seizoen. “Ik ben er klaar voor om alles te geven in de laatste negen races. En na het nieuws van gisteren is mijn volledige focus weer op de rest van het seizoen, en om op een mooie manier afscheid te nemen.” Gisteren werd bekend dat Daniel Ricciardo na twee seizoenen het team van McLaren zal verlaten. Het team uit Woking koopt het laatste jaar van zijn contract af en zal dus op zoek moeten naar een vervanger. Naar alle waarschijnlijkheid wordt dat Oscar Piastri.