Verstappen deelt zorgen Horner over Racing Point niet

Vanaf het moment dat de auto begin dit jaar gepresenteerd is, is er veel te doen om de Racing Point RP20. De wagen toont namelijk sterke gelijkenissen met de Mercedes van vorig jaar. De RP20 waarmee Sergio Perez en Lance Stroll dit jaar rijden, lijkt zelfs zoveel op de W10 dat de Racing Point al snel de bijnaam ‘roze Mercedes’ kreeg. En de kopieeractie heeft de Britse formatie geen windeieren gelegd: Racing Point is dit jaar een stuk competitiever.

Afgelopen zondag in de Grand Prix van Stiermarken leek Perez, gestart vanaf de zeventiende plek, zelfs even op weg naar de vierde plaats, totdat een touché met de Red Bull van Alexander Albon een einde maakte aan zijn opmars. De Mexicaan liep een beschadigde voorvleugel op, met als gevolg dat hij in de laatste ronde zijn vijfde positie moest inleveren bij Lando Norris. Perez kwam uiteindelijk nog nipt voor zijn teamgenoot Lance Stroll als zesde over de streep. Op de vraag van Motorsport.com of Red Bull zich zorgen maakt over de snelheid van Racing Point, zei teambaas Christian Horner kort na de race: “Ik denk dat iedereen bezorgd moet zijn over de Racing Point. Perez was in de race op bepaalde momenten sneller dan Mercedes. Valtteri Bottas had banden die op een ronde na net zo oud waren als de banden op de Racing Point, maar Perez was drie tot vier tienden sneller. Hun snelheid was zeer indrukwekkend. Alex heeft uitstekend gereden door hem achter zich te houden.”

Verstappen gaf donderdag tijdens een online mediasessie met de Nederlandse pers, waaronder Motorsport.com, echter aan Racing Point niet als een bedreiging te zien voor Red Bull. “Persoonlijk denk ik van niet”, reageerde hij desgevraagd. “Ik denk dat ze over één ronde wel snel zijn, maar over het algemeen moeten wij er wel voor staan.” Of hij zich dan ook geen zorgen maakt over circuits als Silverstone en Monza, waar Racing Point ook nog eens volop kan profiteren van de krachtige Mercedes-motor? “Er komen vast nog wel een paar circuits aan waar ze sterk zullen zijn”, erkent Verstappen, om daarna kalm zijn eerdere woorden te herhalen: “Maar ik denk dat wij er over het algemeen gewoon voor moeten staan.”

Dat Racing Point de Mercedes van vorig jaar heeft gekopieerd, is niet bij alle teams in goede aarde gevallen. Renault wilde vier maanden geleden in Australië al protest aantekenen, maar kon dit niet doen omdat de wedstrijd op het laatste moment werd afgeblazen wegens een positieve coronatest. Na afloop van de tweede race in Oostenrijk kwam het protest alsnog. Op de vraag van Motorsport.com wat hij ervan vindt dat een team de auto van een concurrent kopieert, laat Verstappen weten: “Tja, als je het zelf niet goed voor elkaar kan krijgen, waarom dan niet kopiëren? Als het mag, dan waarom niet? Het is nog even afwachten of alles wordt goedgekeurd, maar op zich is het natuurlijk wel slim van ze, dat ze het zo hebben gedaan.”

Video: Heeft Racing Point de Mercedes van vorig jaar gekopieerd?