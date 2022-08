Max Verstappen is zonder twijfel met een goed gevoel aan de zomerstop begonnen, nadat hij de Grand Prix van Hongarije vanaf de tiende startpositie op zijn naam schreef. Het was zijn achtste overwinning in de dertien races die voor de onderbreking werden gehouden en daardoor begon hij met een riante voorsprong van 80 punten op naaste achtervolger Charles Leclerc aan zijn vakantie. Inmiddels is die vakantie ten einde gekomen, want Verstappen en de rest van het F1-veld werken al toe naar de eerste krachtmeting na de zomerstop: de Grand Prix van België.

Verstappen heeft zin om na drie weekenden zonder race weer aan de slag te gaan. "Ik ben er weer klaar voor om te racen na een goede onderbreking. Ik voel het absoluut weer kriebelen om aan de slag te gaan", blikt de coureur van Red Bull Racing vooruit op de hervatting van het Formule 1-seizoen. Daarbij krijgen de teams en coureurs het meteen zwaar te verduren, want in de weekenden na België volgen meteen de Grands Prix van Nederland en Italië. Toch verwacht Verstappen daar geen problemen mee. "Het wordt een drukke triple-header, maar daar kunnen we na de rustperiode allemaal prima mee omgaan."

Vorig jaar werd Verstappen uitgeroepen tot winnaar van de verregende Belgische GP, waarbij de uitslag werd opgemaakt na slechts twee ronden achter de safety car. Sindsdien is Spa-Francorchamps op diverse plaatsen op de schop gegaan, waarbij vooral de terugkeer van diverse grindbakken opvalt. "De upgrades, waaronder de grindbakken, hebben het circuit iets meer old-school gemaakt en dat is denk ik een goed idee", zegt Verstappen, die uitkijkt naar de voorspelde regen tijdens de race op Spa-Francorchamps. "Het is mijn favoriete circuit, dus ik kijk ernaar uit om daar dit weekend te racen. Het lijkt erop dat het mogelijk gaat regenen en dat gaat het een stuk lastiger maken, maar gelukkig houden wij als team wel van een uitdaging."

