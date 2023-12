Max Verstappen wint prestigieuze Autosport Award

De Red Bull-ster verbrak in het Formule 1-seizoen 2023 het ene na het andere record. De Nederlander won liefst 19 van de 22 Grands Prix en was met nog 6 races te gaan al zeker van zijn derde opeenvolgende wereldtitel. De lezers van het vooraanstaande Britse magazine Autosport verkozen Verstappen tot beste coureur van het jaar. Hij bleef Formule 1-collega Fernando Alonso, IndyCar-kampioen Alex Palou en Formule E-kampioen Jake Dennis voor.

Verstappen was zelf niet aanwezig bij de prijsuitreiking in het Grosvenor House in Londen, maar liet wel een videoboodschap achter. “Ik wil iedereen bedanken voor de stem op mij als Driver of the Year. Wij hadden als team een fantastisch seizoen en daar ben ik trots op”, vertelt de 26-jarige coureur in het bericht. “Ik had nooit gedacht dat dit mogelijk zou zijn, maar hier zijn we. Nogmaals, ik ben heel blij en bedankt voor jullie stem.”

De prestigieuze prijs wordt al sinds 1982 uitgereikt. Het is het derde opeenvolgende jaar dat Verstappen de award krijgt uitgereikt. Eerder ontvingen kampioenen als Ayrton Senna, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Mika Hakkinen en Sebastian Vettel de prijs.

Oscar Piastri verkozen tot Rookie of the Year

Eerder op de avond viel een andere Formule 1-coureur in de prijzen. McLaren-toptalent Oscar Piastri werd uitgeroepen tot Rookie of the Year. De 22-jarige Australiër maakte indruk in zijn debuutjaar in de Formule 1, met als hoogtepunt de zege in de sprintrace in Qatar. Uiteindelijk eindigde hij als negende in de eindrangschikking. Ook in Japan en de GP in Qatar haalde Piastri het podium.

In de verkiezing bleef de coureur uit Melbourne zijn Formule 1-collega Logan Sargeant voor, evenals Super Formula vicekampioen en AlphaTauri-invaller Liam Lawson, en F3-kampioen Gabriel Bortoleto. Piastri ontving de prijs ook al in 2020 en 2021, waardoor hij als eerste coureur in de historie de award driemaal heeft gewonnen. Eerder ging de prijs naar onder meer Jenson Button, Juan Pablo Montoya, Mark Webber, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Max Verstappen en Charles Leclerc.