Verstappen spreekt van degelijke vrijdag in Abu Dhabi

“Het was oké”, zei Verstappen na afloop van de tweede oefensessie achter de Red Bull-garage. “Er zijn nog steeds een paar dingen waar we naar kunnen kijken en die we kunnen verbeteren, maar over het geheel genomen was het een vrij degelijke dag.” Het verschil met snelste man Valtteri Bottas bedroeg aan het einde van de dag een halve seconde. “Mercedes oogt nog steeds erg sterk maar dat is niet echt een grote verrassing”, velde Verstappen zijn oordeel over de concurrentie.

Teamgenoot Alexander Albon klokte de vierde en zesde tijd in de eerste trainingen op het Yas Marina Circuit. Ook de Britse Thai sprak van een ‘oké’ begin. “Het ging redelijk. We weten waar we moeten verbeteren. Het gevoel in de auto was niet zo heel slecht. Dus ja, we moeten aan het werk en zullen zien hoe het morgen gaat.” Gevraagd wat er nog precies verbeterd kan worden, gaf Albon aan: “Overal een klein beetje. Het is niet één ding. De balans van de auto was best aardig. We moeten gewoon hier en daar nog wat kleine dingen verbeteren. Het is een kwestie van finetunen. Aan de kant van de auto maar ook aan mijn kant.” Albon is optimistisch dat Red Bull nog een stap kan maken op zaterdag: “De jongens weten wat er vanavond gedaan moet worden.”

Volgens Albon waren de omstandigheden op het circuit vrijdag niet eenvoudig. “Het was lastig. Je zag ook veel auto’s spinnen. Het circuit was vuil, wat het moeilijk maakt met de banden.”