Verstappen ziet ‘onbekende factoren’ voor Spaanse Grand Prix

Zondag pakte Verstappen na drie opeenvolgende podiumplaatsen zijn eerste zege van het seizoen bij de 70th Anniversary Grand Prix. Dat deed hij met een uitgekiende strategie en door uitstekend op zijn banden te letten, terwijl de Mercedessen kampten met blaarvorming op de banden. Hoewel Verstappen veel lof kreeg voor zijn optreden op Silverstone, benadrukt de Nederlander ook de rol van Red Bull Racing en motorleverancier Honda. “Het was een enorme teamprestatie voor ons en Honda dat we afgelopen weekend gewonnen hebben”, vertelde hij in zijn voorbeschouwing op de Spaanse Grand Prix.

Direct na afloop van de race zei Verstappen al dat de zege onverwachts kwam voor hemzelf en Red Bull en dat herhaalt hij nu. Toch had hij gedurende de race al snel door dat er mogelijk wat te halen viel. “Eenmaal in de race kon ik al snel zien dat onze snelheid heel goed was. De overwinning was een beloning en het laat zien dat geweldige resultaten mogelijk zijn als je blijft pushen richting één doel.”

Komend weekend krijgt Verstappen de kans om zijn sterke reeks wedstrijden een vervolg te geven tijdens de GP van Spanje. “Het is een ander circuit, dus laten we kijken hoe competitief we zijn ten opzichte van Mercedes en welke impact de temperaturen op iedereen hebben”, stelt de negenvoudig Grand Prix-winnaar, die weet dat het Circuit de Barcelona-Catalunya zwaar is voor de banden. “Ik weet niet zeker hoe ze het volhouden in de hitte. Er zijn veel onbekende factoren, omdat we daar normaal gesproken eerder in het jaar rijden. Desondanks kijk ik er heel erg naar uit en na de zege van vorig weekend heb ik zin om weer de baan op te gaan.”