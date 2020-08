Verstappen: "Hopelijk kunnen we iets proberen in de eerste ronde"

Verstappen begint zondagmiddag als derde aan de krachtmeting op Silverstone en heeft in dat opzicht minder werk te verrichten dan tijdens de Grand Prix van Hongarije, die hij als zevende moest aanvangen na een beroerde kwalificatie. Desondanks biedt die betere uitgangspositie weinig reden tot optimisme, daarvoor is het gat met Mercedes simpelweg te groot. "Ik hoop dat ik ze vooraan een beetje kan volgen en vooral dat er geen druk van achteren is", duidt hij op Charles Leclerc en Lando Norris, waarbij de laatstgenoemde op een zachtere compound mag vertrekken.

"Normaal gesproken hebben we niet zo veel last van alle mensen achter ons, maar ik weet vandaag niet echt goed wat te verwachten. Hopelijk zit het allemaal een beetje mee", aldus de Limburger vlak voor de race. Als er al een kans komt om de Mercedes-rijders aan te vallen en wellicht te splitten, dan zal het volgens Verstappen (net zoals in Hongarije) bij de start moeten gebeuren. "We hebben normaal gezien niet de snelheid van de Mercedes-auto's, maar hopelijk kunnen we wel iets doen in de eerste ronde."

Dat laatste is op Silverstone niet uitgesloten. De lay-out nodigt in ieder geval uit om iets te proberen, zo was het vorig jaar stuivertje wisselen tussen de Mercedes-coureurs in de openingsfase. "Dat biedt zeker een kans ja. Al moet ik wel zeggen dat we de laatste tijd niet echt bekend staan om onze goede starts. Maar de baan is er inderdaad breed genoeg voor, er kan hier veel gebeuren in de bochten drie, vier en zelfs zes. Dat wordt ook interessant met het oog op de twee mannen vooraan , zij vechten echt voor het kampioenschap", hoopt Verstappen dat de Mercedes-coureurs wellicht iets minder risico nemen. "Dat kan best interessant worden."

Albon maakt zich op voor inhaaljacht

Waar Verstappen in ieder geval - hoe klein de kans ook is - naar voren kijkt, heeft teamgenoot Alexander Albon vanaf P12 meer werk aan de winkel. Hij heeft hele andere doelen voor deze zondagmiddag. "Ik hoop vooral op een goede puntenfinish. We moeten wel reëel blijven, maar punten lijken me best mogelijk. In het begin van de race hebben we wel met enkele coureurs te maken die op softs starten, maar we proberen ons zo goed mogelijk te weren." Dat Albon zelf op mediums start, kan hem later een voordeeltje verschaffen. "Het is fijn om die vrije bandenkeuze te hebben, zeker omdat de bandenslijtage op vrijdag aanzienlijk was. Verder hoop ik natuurlijk zo snel mogelijk door het veld te snijden, het helpt in ieder geval dat je hier best goed kunt inhalen."

Met medewerking van Adam Cooper