Verstappen met volle focus naar Mexico: "Willen hier ook winnen"

Met nog drie races voor de boeg is de strijd in beide wereldkampioenschappen van de Formule 1 inmiddels gestreden. Max Verstappen wist in Japan zijn tweede opeenvolgende wereldtitel bij de rijders te behalen, terwijl hij Red Bull Racing afgelopen weekend met een overwinning tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten ook kampioen maakte. Zodoende heeft de Oostenrijkse formatie voor het eerst sinds 2013 beide wereldtitels in het bezit. Verstappen zelf heeft intussen het record voor meeste overwinningen in één seizoen al geëvenaard met dertien zeges in de eerste negentien wedstrijden. Ook is hij verantwoordelijk voor dertien van de vijftien overwinningen die Red Bull dit seizoen geboekt heeft.

Komend weekend krijgt Verstappen zijn eerste kans om alleen recordhouder te worden qua meeste zeges in één seizoen. Dat alleen is al een reden waarom de concentratie nog niet weg is bij de Nederlander en zijn team, ondanks dat de strijd in de kampioenschappen al gestreden is. "We hebben de wereldtitels voor coureurs en constructeurs inmiddels veiliggesteld, maar we willen hier ook gewoon winnen. We blijven pushen en gaan er alles aan doen om de rest van het seizoen competitief te blijven", vertelt Verstappen in zijn vooruitblik op de Grand Prix van Mexico, die aankomend weekend op het programma staat.

Het Autodromo Hermanos Rodriguez is een van de succesvolste circuits van Verstappen in de Formule 1. In 2017 en 2018 wist hij de race in Mexico-Stad al eens te winnen en vorig jaar voegde hij daar een derde overwinning op Mexicaans grondgebied aan toe. Bovendien krijgt Verstappen in Mexico een extra steuntje in de rug van de aanwezige Red Bull-fans, al zullen die vooral voor teamgenoot Sergio Perez naar het circuit komen. "Ik kijk ernaar uit om terug naar Mexico te gaan. Ik hou van het eten daar, vooral van de taco's!", aldus Verstappen. "We lijken het als team altijd goed te doen in Mexico. Vorig jaar was het natuurlijk ongelofelijk om daar te winnen en we hopen dit jaar opnieuw op dezelfde prestaties. Het is altijd fijn om alle Red Bull-fans op de tribunes te zien, ze zijn enorm gepassioneerd en er is altijd ook heel veel steun voor Checo. Dat is geweldig om te zien."