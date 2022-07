Verstappen verdedigt professioneel en eerlijk, vindt Brundle

Regerend Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen domineerde op vrijdag en zaterdag op de Red Bull Ring, maar de hoge bandenslijtage speelde hem in de race van zondag parten. De Ferrari’s reden hem daarom om de oren, al viel Carlos Sainz stil met opnieuw een motorisch probleem. Charles Leclerc wist de race te winnen en Verstappen hield de schade beperkt door als tweede aan de finish te komen. In zijn vaste column voor Sky Sports liet Brundle zijn licht schijnen op het weekend van de Limburger.

“Max Verstappen won de sprintrace ogenschijnlijk gemakkelijk, hij onderstreepte daarmee de dominantie van Red Bull op het eigen circuit”, aldus Brundle in zijn column voor Sky. “Charles Leclerc volgde hem op de tweede plaats, maar je zag het vertrouwen dat er op zondag meer in de tank zat. Alleen hij geloofde dat. Leclerc maakte op de ochtend van de race al een goede indruk en kreeg uiteindelijk gelijk. De Ferrari’s waren simpelweg beter op de banden dan Verstappen en niet zo’n beetje ook. Ze kwamen in de eerste stint op de mediums een stuk verder dan Verstappen.”

Het gevecht met Charles Leclerc verliep volgens Martin Brundle fair and square, zoals het hoort. Verstappen heeft daarin stappen gemaakt, ziet Brundle: “De Ferrari-coureurs konden de posities tegen de zin van Verstappen weer pakken, hij was weer eerlijk en professioneel in zijn rijden en het verdedigen. Dat is het hele jaar al zo, al zat hij op de limiet op zijn gevecht met Mick Schumacher op Silverstone. Na Jeddah vorig jaar heb ik gezegd dat de carrières van Michael Schumacher en Ayrton Senna in zekere zin een smet kregen omdat ze onsportief konden racen en dat Max dat maar betere kan voorkomen. Het wordt interessant om te zien hoe dat loopt als het kampioenschap op het spel staat.”

Het verschil in het klassement is momenteel 38 punten in het voordeel van Verstappen. “Hij is natuurlijk twee keer uitgevallen in de eerste drie races, maar het tempo van Leclerc gedurende dit seizoen is heel indrukwekkend. Tot nu toe zijn we nog ver verwijderd van een geweldig slot van dit kampioenschap, maar dat komt vooral omdat Ferrari zo fragiel is.”