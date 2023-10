Het achterhalen van de specifieke kwaliteiten van Formule 1-supersterren is nooit eenvoudig. Max Verstappen is daarvan een uitstekend voorbeeld. Fans, collega’s en analisten proberen altijd maar boven water te halen hoe hij op zo’n extreem hoog niveau kan presteren. Wat zijn nu de eigenschappen die hem zo uitzonderlijk maken?

Karun Chandhok analyseert de optredens van de Nederlander regelmatig voor Sky F1, maar herinnert zich de dag waarop hij tijdens de Barcelona-wintertest Verstappen voor het eerst in actie zag in een Formule 1-wagen nog goed. “Op een gegeven moment zagen we hem bocht 4 ingaan”, herinnert Chandhok zich. “Terwijl Max remde en instuurde, begon de achterkant te glijden. Ik dacht: ‘De banden raken oververhit, hij is het kwijt’. Maar toen realiseerde ik me dat hij dat elke ronde deed. Hij heeft de ongelofelijke vaardigheid om de achterkant van de auto tijdens het aanremmen onder controle te houden. Het leek veel op wat ze doen in de kartsport en ik denk dat het komt doordat hij zo’n sterke kartachtergrond heeft.”

Die mening wordt bevestigd door Alan Dove, co-auteur van het boek The Science of the Racer’s Brain. Alan testte in 2011 een kart op het PF International Circuit toen een 13-jarige Verstappen de baan op stuurde. De jongeling maakte direct indruk op Dove. In 2013 zag hij Verstappen tijdens de openingsronde van het FIA Karting World Championship op datzelfde circuit. “Wat me vooral opviel was de nauwkeurigheid”, blikt hij terug. “De kart vloog de laatste bocht in, het binnenste achterwiel kwam iets los van de grond, maar dat gebeurde elke ronde weer. De kart brak geen moment uit, het was gewoonweg perfect met totale controle op alle punten. Ik denk altijd dat die kwaliteit misschien wel de basis is voor zijn geweldige successen.”

Jolyon Palmer, een andere oud-F1-coureur die in dienst van F1TV regelmatig data bestudeert en onboardbeelden analyseert, roemt ook de bochtentechniek van Verstappen. “Hij stuurt soepel in, maar stelt de auto agressief af op de neus, op de rand van overstuur”, zegt de voormalig GP2-kampioen. “De meeste coureurs willen een achterkant met meer stabiliteit. Max kan daar door zijn subtiele sturen en agressieve voorkant goed mee leven. En technisch gezien is dat waarschijnlijk de snelste manier.”

Verstappens combinatie van soepele stuurbewegingen en een scherpe neus - op de rand van overstuur - is een stijl die indruk maakt op Jolyon Palmer. Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen beschikt ook over fantastische controle over het gaspedaal. Dat kan Terence Dove, de broer van Alan en al vele jaren kartcoach, beamen. Hij neemt een video van Verstappen op het circuit van Castelletto in Italië uit 2013 als voorbeeld. “De onboardcamera laat niet zijn handen, maar juist zijn voeten zien. Je ziet dat hij zijn voet van het gaspedaal haalt op momenten waarop je verwacht dat hij juist gas zou geven. Hij voelt de snelheid, grip en waar de kart is perfect aan en weet wanneer hij even geen gas moet geven. De meeste coureurs hebben gewoon één stand die zegt ‘Als ik gas kan geven, dan doe ik dat’. Hij hanteert een heel ander niveau qua sensitiviteit.”

Natuurlijk talent en rijstijl spelen uiteraard ook een rol, maar Terence licht nog een ander aspect uit. In een boek wat hij een aantal jaar geleden schreef, Learn How to Master the Art of Kart Driving, begon Terence het eerste hoofdstuk met een eenvoudig statement: ‘Om een geweldige coureur te worden, heb je een uitzonderlijk niveau van zelfvertrouwen nodig’. Om dat te bewijzen, gebruikte hij een element uit het eerste F1-seizoen van Verstappen.

Verstappen heeft nog steeds zijn ‘Max attack’, maar beschikt inmiddels ook over een ‘min attack’… Allan McNish

In Singapore 2015 reed Verstappen in zijn Toro Rosso voor teamgenoot Carlos Sainz toen hij het verzoek kreeg om de Spanjaard voorbij te laten. Een flink team aan slimme koppen op de pitmuur wilde om strategische redenen het tweetal van positie laten wisselen. De luide en inmiddels fameuze ‘No!’ van Verstappen sprak boekdelen. Volgens Dove het ultieme bewijs dat hij als jong broekie niet bang was om tegen de wil van het team in te gaan. Iets waar heel wat lef voor nodig is.

Die vaardigheid om op zijn zelfvertrouwen te vertrouwen, heeft geleid tot twee wereldtitels. De derde is in aantocht. Zijn zelfvertrouwen is nog steeds een belangrijke drijfveer, maar inmiddels speelt ook ervaring een grote rol. “Hij is gedurende de jaren volwassen geworden”, stelt Chandhok, “en hij heeft ingezien dat er een bepaalde mate van gecontroleerde agressie nodig is om het ultieme resultaat te bereiken.”

Een andere voormalig Formule 1-coureur en meervoudig Le Mans-winnaar, Allan McNish, is het daarmee eens: “Max heeft het vermogen ontwikkeld om de banden op de juiste plaats te houden terwijl hij op hoge snelheid rijdt, iets wat normaliter niet gaat als je agressief rijdt. Hij heeft het aanpassingsvermogen om zelf te bepalen hoeveel energie en moeite hij erin steekt. Op dit moment bevindt hij zich echt in zijn comfortzone.”

McNish werd jarenlang geholpen door een meervoudig wereldkampioen, die informatie doorspeelde die de jonge en ambitieuze Allan niet altijd kon absorberen. Bij Verstappen is dat anders, zo ziet de Schot: “Ik weet nog dat Jackie Stewart tegen ons zei: ‘je moet winnen met de laagst mogelijke snelheid’, maar dat deden we niet. We konden alleen maar maximaal aanvallen, meer niet. Verstappen heeft nog steeds zijn ‘Max attack’, maar beschikt inmiddels ook over een ‘min attack’…”

En gezien zijn leeftijd, kan hij de komende jaren nog meer bijleren om zijn stempel nog steviger te drukken op de sport.

Verstappen is momenteel schier onverslaanbaar in F1, maar wordt hij de komende jaren nog beter? Foto: Steven Tee / Motorsport Images