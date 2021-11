Wolff: “Verstappen streelde de auto hoogstens, dat is prima”

De spannende titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton kreeg dit weekend een nieuwe wending in Brazilië. Omdat zijn DRS niet door de technische keuring kwam, werd Hamilton uit de kwalificatie-uitslag geschrapt en moest hij de sprintrace zaterdag achteraan beginnen. Verstappen moest zich ook bij de stewards melden, omdat hij na de kwalificatie in parc fermé aan de auto van Hamilton had gezeten. Om eventuele manipulatie te voorkomen is dat ten strengste verboden. Wat het extra pikant maakte, was dat de Nederlander de achtervleugel van de Mercedes beroerde, uitgerekend het onderdeel dat niet aan de regels voldeed.

In theorie had Mercedes kunnen beweren dat de actie van Verstappen de onreglementaire DRS op de wagen van Hamilton heeft veroorzaakt, hoe onwaarschijnlijk dat ook zou klinken. Dat deed het Duitse team echter niet. Integendeel: teambaas Toto Wolff ziet weinig kwaad in de aanraking door Verstappen. “Uiteindelijk heeft hij niets gedaan. Hij heeft de auto hoogstens gestreeld. Dat is prima, ook al is het uiteindelijk een overtreding van de parc fermé-regels”, reageert de Oostenrijker. Verstappen moest zijn handeling bekopen met een boete van 50.000 euro. Wolff: “Welke parc fermé-overtreding wordt bestraft en welke gevolgen dit heeft, is heel lastig te beoordelen. In deze situatie had ik niet in de schoenen van de stewards willen staan.”

Ondanks zijn diskwalificatie eindigde Hamilton als vijfde in de sprintrace, al vertrekt hij de Grand Prix van Sao Paulo zondag vanaf P10 als straf voor een motorwissel. Valtteri Bottas start dankzij zijn overwinning in de sprintrace vanaf pole-position, met Verstappen naast zich op de eerste startrij. Hoewel de zaterdag nogal tumultueus begon voor Mercedes, sluit Wolff de dag toch met een positief gevoel af. “Het is mooi dat we onze voorsprong bij de constructeurs hebben verdubbeld, van één tot twee punten. Maar het draait om de zondag.”

Wolff denkt dat Hamilton zich vanaf P10 kan mengen in de strijd om de winst. “Dat heeft hij met zijn snelheid in de sprintrace wel bewezen. Hopelijk gooit het weer geen roet in het eten met de hitte”, aldus Wolff, die stelt dat Mercedes in de strijd om de rijderstitel de underdog is. Daar heeft hij geen problemen mee. “We staan 21 punten achter, terwijl Lewis zondag ook nog op P10 start en Verstappen op P2. Dus in dat opzicht moet je jezelf geen illusies verkopen. We zijn absoluut de underdog, maar om de één of andere reden geniet ik daar na deze zaterdag juist van. Er is niets meer te verliezen.”

