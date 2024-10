Max Verstappen staakt FIA-protest: “Ben gewoon een goed persoon!”

De regerend wereldkampioen gaf na de kwalificatie en race in Singapore maar heel summier antwoord op vragen die hem tijdens de persconferentie gesteld werden. Dit deed hij om zijn onvrede kenbaar te maken over de taakstraf die hij gekregen had voor het bezigen van het woord ‘fucked’ in een officieel mediamoment. Het gebruik van vloekwoorden tijdens een persconferentie van de FIA is uit den boze. De Nederlander stond de media buiten de ‘press conference room’ overigens wel uitgebreid te woord in Singapore.

Voorafgaand aan de Amerikaanse Grand Prix in Austin hintte Max Verstappen ernaar zijn protestactie dit weekend voort te zetten. “Ik heb niets gehoord [van de FIA], dus wat mij betreft verandert er niets aan de situatie. Maar dat vind ik prima hoor, want dat betekent dat ik minder hoef te praten.” En toen hem gevraagd werd of hij opnieuw zijn eigen mediasessies ging organiseren, antwoordde hij met een lach: “Deze tafel [op het terras voor de Red Bull-hospitality] bevalt me prima.”

Na afloop van de gewonnen sprintrace in Austin zat Verstappen voor het eerst sinds het gebeuren in Singapore weer in de persconferentiezaal. De antwoorden die volgden op de vragen van host Tom Clarkson waren ditmaal van normale lengte. Als Motorsport.com de Red Bull-coureur daarna vraagt of dit inhoudt dat zijn protestactie ten einde is en zo ja, of er een specifieke reden voor hem is geweest om daarmee te stoppen, reageert hij met een glimlach: “Nee, ik ben gewoon een goed persoon!”

Balans was 'stukken beter'

Op de vraag van Clarkson aan het begin van de persconferentie of de auto weer aanvoelt als aan het begin van het seizoen, komt dus een volledig antwoord van Verstappen. “Dat is lastig te zeggen, maar de auto voelt gewoon een stuk beter”, zegt de WK-leider. “Over een enkele ronde kun je heel veel problemen maskeren, maar in een race heb je een auto nodig die goed in balans is. We hadden de laatste paar races problemen om dat goed voor elkaar te krijgen, maar vandaag was het absoluut stukken beter.”

Op de momenten dat titelrivaal Lando Norris dichterbij leek te komen, toen de McLaren-coureur nog op de tweede positie lag, reed Verstappen in de laatste sector steeds weer een paar tienden bij de Brit weg. “Je gaat zo hard als de auto toelaat. Dat was de afgelopen paar races onze zwakke plek, maar vandaag liet de auto het toe om een beetje sneller te gaan, zonder dat ik me zorgen hoefde te maken over de balans van de wagen. Dat is dus beter geworden, wat je onder andere in die laatste sector zag.”

Gevraagd wat zijn sterke optreden in de sprintrace betekent voor de Grand Prix op zondag: “Het is moeilijk om daar een antwoord op te geven. Over de hele race genomen was Ferrari zeer snel vandaag. We zullen kijken wat we aan onze kant nog kunnen verbeteren voor de kwalificatie. Maar op het moment is het lastig te voorspellen hoe het zondag gaat met een volle tank.”