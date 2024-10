Max Verstappen lacht na sprintrace in Austin: "Dit voelt weer als vanouds"

In Singapore liet Max Verstappen in gesprek met deze website al weten dat het ergste voor zijn gevoel achter de rug is en het raceweekend in Austin sluit tot dusver perfect bij die woorden aan. Verstappen greep op vrijdag met een minieme voorsprong de sprintpole en heeft die een dag later om kunnen zetten in de winst. De Limburger voegt daarmee acht WK-punten toe aan zijn totaal en zag Lando Norris in de slotfase bovendien een foutje maken, waardoor de Brit ook naast de tweede plaats greep. Het is goed nieuws voor Verstappen, al kijkt de WK-leider liever naar zichzelf en stemt ook dat beeld hem tevreden.

"Het was zeker niet slecht, dit voelde weer een beetje zoals vanouds", concludeert de Red Bull-coureur meteen na het uitstappen op het Circuit of the Americas. "Ik heb erg blij met vandaag. Als je naar de race als geheel kijkt, dan was Ferrari natuurlijk ook heel snel, maar wij zijn nu in ieder geval weer aan het racen. In de voorbije maanden waren we alleen maar achteruit aan het kijken en ditmaal konden we gelukkig weer eens onze eigen race rijden. De pace was gewoon goed."

Het levert Verstappen een nieuwe sprinttriomf op, waarbij hij overigens ook met afstand de recordwinnaar in het veelbesproken format is. "Dat komt alleen maar doordat ik het niet zo leuk vind!", lacht de drievoudig kampioen. "Deze weekenden zijn altijd erg hectisch. Je moet de auto meteen in het juiste window zien te krijgen, maar tijdens de laatste paar sprintweekenden is dat ons goed gelukt en was de auto meteen prima. Gelukkig voor ons werkt dat dus allemaal naar behoren." Voor Verstappen is de sprintzege in Texas zijn eerste overwinning in welke vorm dan ook sinds het Grand Prix-weekend in Oostenrijk eind juni, toen de Nederlander eveneens de korte krachtmeting won.