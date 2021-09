Verstappen met speciale schoenen in Dutch GP

De Formule 1 is dit weekend voor het eerst in 36 jaar weer te gast in Nederland. Een bijzonder moment voor de Nederlandse racefan, maar ook zeker voor Max Verstappen. De Red Bull F1-coureur introduceerde eerder al een nieuw helmdesign voor de thuisrace in Zandvoort. In samenwerking met kledingsponsor Puma heeft hij ook nieuw schoeisel ontworpen: de Puma x Red Bull Racing Zandvoort Special Edition Speedcat Pro Race Boot. De schoenen zijn uiteraard uitgerust met het rood-wit-blauw van de Nederlandse vlag.

Raceschoenen worden van speciaal materiaal gemaakt om te beschermen tegen enorme krachten en brandgevaar, en zijn daarnaast ultralicht en zeer stevig. Met een zool zonder al te veel profiel heeft de coureur de perfecte controle over de pedalen. De Speedcat Pro voldoet aan de laatste FIA-eisen.

Motorsport.com Nederland heeft van Puma een door Max Verstappen gesigneerde versie van deze schoen ontvangen. Hou onze website in de gaten voor een winactie.

De Dutch GP-schoen van Max Verstappen in beeld:

Dutch GP schoen van Max Verstappen, Red Bull Racing 1 / 6 Foto door: Puma Max Verstappen, Red Bull Racing met Dutch GP schoen 2 / 6 Foto door: Puma Max Verstappen, Red Bull Racing met Dutch GP schoen 3 / 6 Foto door: Puma Max_shoe_4 4 / 6 Max Verstappen, Red Bull Racing met Dutch GP schoen 5 / 6 Foto door: Puma Max Verstappen, Red Bull Racing met Dutch GP schoen 6 / 6 Foto door: Puma