Verstappen onthult speciaal helmdesign voor Dutch GP

Max Verstappen komt tijdens het Grand Prix-weekend op Circuit Zandvoort in actie met een speciale helm. De Red Bull F1-coureur heeft gekozen voor een nieuwe kleurstelling waarin de Nederlandse driekleur rood-wit-blauw prominent aanwezig is. Via Twitter onthulde hij de kleurstelling.

“Nadat ik vorige week met de oranje helm reed in Spa komt de eerste race in Zandvoort er nu aan”, aldus Verstappen. “Vandaar ook voor deze wedstrijd een persoonlijke helm. Het rood-wit-blauw is dan heel toepasselijk, vandaar ook deze kleuren. De helm heeft meer details dan normaal, in plaats van gespoten zijn de details nu geverfd. Het is anders dan mijn andere helm voor Spa.”

Verstappen heeft er een traditie van gemaakt om tijdens de races op de Red Bull Ring - de thuisrace van zijn werkgever - en op Spa-Francorchamps met een speciaal helmdesign te rijden. In Oostenrijk reed de Limburger in de edities van 2021 met een geel ontwerp, in de Grand Prix van België van afgelopen week reed hij met een knaloranje variant. Op Nederlandse bodem komt daar dus nog een extra variant bij.