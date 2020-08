Verstappen: "Zonde om banden op circuit als Spa te moeten managen"

Vraag een willekeurige coureur in de paddock naar zijn favoriete circuit en grote kans dat Spa-Francorchamps hoge ogen gooit. Maar hoe mooi het circuit in de Ardennen ook is, garanties op een beklijvende race biedt deze schoonheid niet. Sterker nog: de Grand Prix van België in 2020 was in het middenveld bij vlagen wel vermakelijk, maar zelfs dat kon niet verhullen dat de amusementswaarde verder onder de maat was. Het is ook de mening van Verstappen, die net als zijn teambaas wijst naar de vele éénstoppers en het bijhorende bandenmanagement.

Verstappen en Hamilton op één lijn over bandenmanagement

"Het is gewoon zonde", trapt Verstappen af in de online persconferentie. "Dit is zo'n geweldig circuit en dan kun je door deze banden alsnog niet echt pushen. Het was behoorlijk saai vandaag en dat vind ik gewoon jammer", vervolgt hij tegenover onder meer Motorsport.com. "Ik geniet er altijd van om hier te rijden, maar heb mijn banden in ongeveer 38 van de 44 ronden moeten managen. Het was daardoor niet bepaald de meest enerverende race."

Het legt volgens Verstappen een structureel probleem van de Formule 1 in 2020 bloot, al erkent hij dat de omstandigheden ook niet echt hebben geholpen. "De pitstops kwamen inderdaad wat vroeg door die safety car, dat was niet echt top voor ons. Maar los daarvan was het gewoon niet echt een fijne race, zeker niet richting het einde. De laatste acht ronden waren heel zwaar, met veel vibraties en onderstuur. Ik weet eigenlijk niet wat ik er verder nog over kan zeggen, er was gewoon niet veel aan."

Lewis Hamilton zegevierde zondag andermaal, maar kan zich wel vinden in de woorden van Verstappen. "Hoeveel ronden ik mijn banden heb moeten managen? Ongeveer hetzelfde aantal hoor. En het klopt, het is niet echt leuk, zoals Max al zei. Maar dit was de enige manier om een éénstopper te kunnen doen. En dat moet wel, want je verliest nog veel meer tijd door een extra pitstop te maken. Maar het klopt wel, het is inderdaad niet erg enerverend om steeds maar banden te moeten sparen om de stints te kunnen rekken. Je wilt gewoon aanvallen, een stop maken en dan meteen weer pushen."

Vermakelijk duel met Ricciardo in openingsfase

Gevechten aan de kop waren dus schaars op Spa, al haalt Verstappen nog wel wat voldoening uit zijn vroege strijd met Daniel Ricciardo. De Renault-coureur reed met extreem weinig downforce, waardoor hij zijn kans schoon zag op Kemmel Straight in de openingsronde. Een gevecht met onderling respect volgde in de bochten daarna, waarbij Verstappen uiteindelijk aan het langste eind trok. "Ja, dat was goed en we gaven elkaar ook voldoende ruimte. Om eerlijk te zijn zag ik hem na bocht zeven even niet meer, maar toen zat hij nog steeds aan de binnenkant. Ik kon wel een Renault in mijn spiegel zien, maar dat was Daniel niet. Ik wist dus niet precies waar hij zat en gaf hem uit voorzorg extra ruimte, iets meer ruimte dan dat waarschijnlijk nodig was in bocht acht. Maar goed: dat was inderdaad een leuk duel. Daniel is sowieso een leuke gozer, dus het is altijd goed om met hem te kunnen racen."

VIDEO: Lammers analyseert het F1-seizoen 2020 en de onderlinge krachtsverhoudingen