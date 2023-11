Het sportorgaan heeft van alle uitmuntende sportprestaties een shortlist gemaakt. Bij de mannen staat Max Verstappen op de lijst, na zijn fenomenale Formule 1-seizoen waarin hij het ene record na het andere uit de boeken reed. De shortlist bestaat naast de Red Bull-coureur uit wereldkampioen wielrennen Mathieu van der Poel, Harrie Lavreysen, Patrick Roest, Jeffrey Hoogland, Luc van Opzeeland, Niek Kimmann, Lennart van Lierop, Merijn Scheperkamp, Menno van Gorp en Jens van 't Wout.

Deze lijst wordt op 10 december teruggebracht tot de definitieve nominaties. Doorgaans zijn dat er drie per categorie. De uitreiking van de Jaap Edens vindt vervolgens plaats op woensdag 20 december.

Verstappen werd in 2016, 2021 en 2022 al uitgeroepen tot Sportman van het Jaar. Desondanks vindt hij de verkiezing helemaal niks: ”Ik wil helemaal niet vergelijken", legt Max Verstappen uit waarom hij niks voor zo'n eretitel voelt. “Iedereen was geweldig op zijn eigen manier en in zijn eigen sport, dus ik ben blij en trots dat ik Nederlander ben, maar ik herinner me deze geweldige atleten toen ik opgroeide. Elk jaar hebben we deze prijs voor de sportman en sportvrouw van het jaar. Waarom?", vraagt hij zich hardop af. "Ik wil die niet eens winnen. We zouden al het talent dat we in ons land, of welk land dan ook, hebben moeten waarderen. Het gaat er niet om dat de een beter is dan de rest wat betreft prestaties. Daarom vind ik het een belachelijke prijs."