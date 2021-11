Verstappen schiet uit de startblokken in Mexico: "Erg goed begin"

Max Verstappen begon op voorhand al als torenhoog favoriet aan de krachtmeting in Mexico en de verwachtingen zijn er na de vrijdagse sessies zeker niet minder op geworden. Mercedes begon weliswaar voortvarend in de eerste training, maar toen Red Bull een tandje bijzette in het tweede bedrijf bleek Verstappen een klasse apart. Over één ronde op softs bedroeg het gat met Valtteri Bottas vier tienden en ook in zijn langere run op mediums oogde de Limburger bijzonder sterk.

"Het was een behoorlijk goede dag voor ons", concludeert Verstappen dan ook meteen na afloop van de tweede vrije training. "In de eerste training was de baan nog behoorlijk stoffig, waardoor het gevoel in de tweede training automatisch een stuk beter was. Voor die tweede training hebben we ook wat dingen aan de auto veranderd en die [aanpassingen] waren volgens mij ook goed. We hebben nog steeds wel een paar dingen om naar te kijken hoor, maar tot nu toe gaat het goed."

Verstappen geeft ermee aan dat er nog meer in het vat moet zitten. "Deze ronde was zeker nog niet perfect", liet de Nederlander ook al via de boordradio weten nadat hij zijn snelste tijd had geklokt. Persoonlijk is er dus nog ruimte voor verbetering op zaterdag en dat geldt volgens Verstappen ook voor de auto. "Het is moeilijk om aan te geven hoeveel er nog precies te winnen valt, maar wij zijn natuurlijk nooit tevreden en proberen de auto altijd verder te verbeteren. We zullen vanavond goed naar de data kijken, al is dit natuurlijk wel een goede start."

Dat laatste geldt al helemaal als je de vrijdag in Mexico-Stad vergelijkt met die in Istanbul en Turkije. Op die banen had Red Bull moeite om de juiste afstelling te vinden en liet Helmut Marko aan Motorsport.com Nederland weten dat het kwam doordat Red Bull een auto heeft die complexer is dan het exemplaar van Mercedes. Op het Autodromo Hermanos Rodriguez, waar teams door de kleinere luchtweerstand met maximale downforce rijden, viel daar echter weinig tot niets van te merken. "Nee, dit is eigenlijk het tegenovergestelde van Austin", concludeert ook de hoofdrolspeler dan ook. Verstappen is uit de startblokken geschoten en lijkt weinig reden tot zorg te hebben.

