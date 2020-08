Verstappen: Momenteel niet reëel om over titelstrijd te praten

Waar Red Bull in de eerste weken van het uitgestelde F1-seizoen nog aardig wat kritiek te verduren kreeg, sloeg de sfeer om na de onverwachte zege op Silverstone. Verstappen stond nadien 'slechts' dertig punten achter - inclusief DNF - en in Barcelona beloofde het opnieuw extreem warm weer te worden. Zou er dan toch nog wat mogelijk zijn? Onder de Spaanse zon maakte Mercedes korte metten met wat vooralsnog valse hoop is gebleken. Geen nieuwe bandentombola, maar juist een zeer dominante zege van WK-leider Lewis Hamilton.

"Ik ben daar sowieso heel realistisch over", laat Verstappen voor de camera van Ziggo Sport weten. "Kijk, vorige week hebben we dan wel gewonnen en natuurlijk is dat allemaal mooi. Maar dan moeten mensen niet meteen gaan roepen dat je voor het kampioenschap mee gaat doen. Ik roep dat tenminste niet." Daarvoor is Mercedes simpelweg te sterk. Ook het afschaffen van de zogenaamde 'party mode' gaat daar volgens Verstappen niet meteen verandering in brengen. "Nee, het was [hier in Spanje] ook tijdens de race te zien hè en dan rij je niet met die kwalificatiemodus. Dus het was wel heel duidelijk."

Dat Mercedes voor aanvang van de race nog naar Verstappen wees als uitgesproken favoriet neemt de negenvoudig Grand Prix-winnaar dan ook met een korreltje zout. "Dat waren we overduidelijk niet in de race. Ik schenk daar ook niet te veel aandacht aan hoor, we moeten ons gewoon op onszelf richten", vult Verstappen tegenover onder meer Motorsport.com aan. "Daarom zei ik tijdens de race ook al dat we niet teveel naar anderen moeten kijken, naar wat ze zeggen en wat ze doen zeg maar. Daar heb je toch geen grip op. We moeten zelf proberen om iets competitiever te worden, zodat we niet meer van zachte bandencompounds afhankelijk zijn. We moeten daarvoor met het chassis en de motor nog iets meer vinden."

Dat is echter een kwestie van de lange adem, waardoor Verstappen onder normale omstandigheden ook niet verwacht te winnen op het door hem geliefde Spa-Francorchamps. "Als je zo dominant bent als Mercedes, dan gaat dat binnen een week of binnen twee weken echt niet veranderen." Verstappen moet derhalve blijven maximaliseren met podiumplekken. "En ik vind het verder ook prima gaan. We gaan gewoon naar Spa en daar gaan we het opnieuw proberen. Ik verwacht geen overwinning, maar als we zo door kunnen gaan dan kunnen we in ieder geval weer goede punten pakken."

VIDEO: Hoe Red Bull de RB16 gaandeweg probeert de verbeteren