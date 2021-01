Verstappen nuchter over uitblijven titelkans: "Ben nog steeds jong"

Na een eigen ontwikkelingsproces in zijn eerste jaren bij Red Bull Racing, met vooral veel leermomenten dan wel foutjes in 2017 en begin 2018, is Verstappen nu individueel klaar voor een titelstrijd. Dat signaal gaf hij in 2019 al af en vorig jaar nog meer. De Limburger oogt nu constant genoeg en haalt het maximale uit zijn auto, al is die auto nog niet genoeg voor een titelstrijd gebleken. Gevraagd of dat frustrerend is, heeft Verstappen al aangegeven dat Red Bull nog altijd het tweede team is en 'dat er veel mindere plaatsen zijn om te zitten'.

Als Verstappen wordt geconfronteerd met de onmogelijkheid om jongste wereldkampioen ooit te worden, luidt de nuchtere reactie: "Tja. Natuurlijk wil ik ook graag voor het kampioenschap vechten, maar we moeten gewoon afwachten of dat in 2021 mogelijk is", begint de tienvoudig Grand Prix-winnaar tijdens een exclusief interview met Motorsport.com. "Ik bedoel, ik ben nog erg jong. Mensen zeggen wel dat de tijd wegtikt, maar ik sta daar heel relaxed in. Dit is het leven nou eenmaal en soms kun je dingen niet forceren. Ik blijf in ieder geval heel rustig."

Kunnen de stabiele reglementen, op enkele voorgeschreven veranderingen aan de vloer na, Red Bull dan houvast bieden? Het antwoord van Verstappen komt overeen met dat van zijn Oostenrijkse voorman Helmut Marko. "Ik denk dat we een grote stap kunnen zetten, maar ik verwacht dat anderen ook weer progressie gaan boeken. Het gaat er dus om dat onze stap groter is dan die van concurrenten." De Nederlander voegt toe dat er wel aanknopingspunten zijn. "We hebben natuurlijk een paar zwakheden in onze auto gevonden die we vorig jaar niet meer konden aanpassen, maar die kunnen we voor komen seizoen wel aanpakken."

Het moet de RB16B aan de achterkant minder wispelturig maken. Dat laatste is ook cruciaal om beter - of in ieder geval minder slecht - uit de startblokken te komen. Een povere start is immers de achilleshiel van Red Bull gebleken in de voorbije jaren. Niet voor niets zei Jos Verstappen in december al tegen Motorsport.com Nederland: "Het is leuk om de laatste race van het seizoen te winnen, maar nog veel belangrijker om de eerste te winnen." De voormalig F1-coureur sluit zich wat betreft het verdere vooruitzicht aan bij de woorden van zijn zoon. Of zoals Jos het onder woorden brengt: "De reglementswijzigingen die er wel zijn, vind ik nog best heftig. Wat er veranderd wordt aan de vloer, daar moet de rest van de auto op worden aangepast. Ze moeten het hoofdzakelijk aerodynamisch heel goed voor elkaar krijgen. En natuurlijk hopen we dat Honda ook nog iets meebrengt, dan zien we er weer ietsje sterker uit."

