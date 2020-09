Verstappen: "Geen ervaren teamgenoot meer nodig bij Red Bull"

Daniel Ricciardo, Pierre Gasly en Alexander Albon, het rijtje teamgenoten van Max Verstappen in dienst van Red Bull Racing. Met onder meer Sergio Perez en Nico Hülkenberg op de markt zijn de geruchten over een aanvulling van dat rijtje op gang gekomen. Want is Albon ook voor 2021 de geschikte man voor Red Bull? Het maakt Verstappen naar eigen zeggen niet veel uit met wie hij in deze fase van zijn carrière de pitbox deelt. "Helmut [Marko] en Christian [Horner] hebben al langer aangegeven dat ze niets willen veranderen. Dat is wat mij betreft goed. Het maakt mij niet uit wie er naast mij zit, ik denk dat ik ze allemaal kan verslaan, dus dat is prima."

Ervaring zou wellicht wel kunnen helpen om het team verder vooruit te brengen en om gezamenlijk problemen zoals de mankementen van dit F1-seizoen op te lossen. Verstappen gelooft daar echter niet zozeer in. Hij erkent dat het hebben van een ervaren teammaat in de eerste fase van een Formule 1-loopbaan wel kan helpen, maar zegt inmiddels niemand nodig te hebben om die laatste tiende te vinden. "Nee, ik heb dat niet meer nodig. In mijn eerste jaar had ik dat misschien nog wel nodig, maar inmiddels weet ik precies wat ik zelf moet doen. Daardoor maakt het mij ook niet zoveel uit wie mijn teamgenoot is", vervolgt Verstappen zijn verhaal tegenover de Oostenrijkse zender ORF.

Wat betreft de relatie met de bovenstaande teamgenoten vervolgt de negenvoudig Grand Prix-winnaar: "Ik ben altijd erg open, dus ze kunnen alles [qua data] bekijken, maar echt helpen dat is volgens mij nog wat anders en in de Formule 1 ook wat veel gevraagd." Zijn huidige teamgenoot Albon heeft zichzelf afgelopen weekend een zeer goede dienst bewezen door op eigen kracht naar het podium te rijden. Des te belangrijker voor de Thai omdat het rijdersvraagstuk binnenkort op tafel komt bij Red Bull. Teambaas Christian Horner gaf op Mugello nogmaals aan de focus op Albon te hebben, maar zei zich ook bewust te zijn van alternatieven. Gevraagd naar de beschikbaarheid van Perez liet Horner namelijk weten: "Er zijn veel goede coureurs beschikbaar op dit moment, Nico Hülkenberg zit ook zonder zitje. Onze focus ligt op Alex, al is het wel mijn job om op de hoogte te zijn van andere opties. Maar goed: het geniet onze absolute prioriteit om Alex zijn volledige potentie te laten tonen."

Voor Verstappen is het zoals gezegd allemaal bijzaak, hij hoopt vooral een competitieve auto te krijgen om zijn eigen ambities waar te maken. Tot die tijd moet Verstappen het met dagsucces en complimenten doen, zo vergeleek Ross Brawn hem al met Michael Schumacher en valt in Oostenrijk ook dat naam van Jochen Ridt. "Uiteindelijk heb ik dat niet echt nodig hoor, maar het is natuurlijk wel mooi dat mensen zulke dingen zeggen. Maar ik probeer er zelf vooral het maximale uit te halen." Als Verstappen tot slot - nog voorafgaand aan de onfortuinlijke race op Mugello - wordt gevraagd naar zijn eigen toekomstplannen en naar een eventueel droomteam in de koningsklasse laat de Limburger weten: "Als je het bijvoorbeeld over mijn wensen voor 2025 hebt, dan heb ik niet echt doelen maar wil ik in ieder geval nog wel in de Formule 1 actief zijn. Dat zou je al als een doel op zich kunnen zien. Of Ferrari een droomteam is? Nou, ik hoop vooral dat ik nog heel erg lang bij Red Bull kan rijden."

Met medewerking van Christian Nimmervoll