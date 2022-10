Max Verstappen over Red Bull-straf: “We maken er het beste van”

Afgelopen donderdag werd de straf bekendgemaakt die Red Bull voor het overschrijden van het budgetplafond in 2021 heeft gekregen: een boete van 7 miljoen dollar betalen en tien procent minder tijd om aerodynamica te testen voor een periode van twaalf maanden. Ook werd het precieze bedrag bekend waarmee het team uit Milton Keynes over de limiet is gegaan: 1,8 miljoen Britse pond. Daarmee heeft Red Bull het plafond met 1,6 procent overschreden.

Teambaas Christian Horner noemde het reduceren van het aantal runs dat in de windtunnel mag worden uitgevoerd en het aantal uren dat aan CFD-simulaties mag worden gespendeerd met tien procent ‘een draconische straf’. “Er wordt geschreven dat het een onbeduidende hoeveelheid is. Maar ik kan jullie vertellen: dat is een enorme hoeveelheid. Dit vertegenwoordigt een kwart seconde tot een halve seconde aan rondetijd”, aldus de Brit. “Die straf gaat nu in, dus die heeft gelijk invloed op onze auto van volgend jaar. En we hebben als constructeurskampioen al vijf procent minder dan het team op de tweede plaats. Die tien procent zal dus gevolgen hebben voor onze prestaties op de baan volgend jaar.”

“Je kan er toch niets meer aan veranderen”, zegt Max Verstappen, die op zaterdag de pole-position scoorde voor de Grand Prix van Mexico, op de vraag van Motorsport.com of hij zich zorgen maakt over welke impact de straf kan hebben. “Daar moeten we het nu gewoon mee doen. We gaan er gewoon het beste van maken.”

Red Bull was op basis van eigen berekeningen onder het budgetplafond gebleven. Maar de FIA rekende nog een paar kostenposten mee die het team dacht buiten beschouwing te kunnen laten. Het gaat daarbij onder meer om de catering in de fabriek, ook voor dat deel van het personeel dat niet onder de cost cap valt, ziektekosten en ongebruikte reserveonderdelen die naar de afdeling zijn gegaan die zich om de oude Formule 1-auto’s van het team bekommert. Horner wijst ook op het feit dat Red Bull 1,4 miljoen Britse pond aan belastingen onder het budgetplafond had opgegeven, terwijl dat niet nodig was geweest. Volgens hem bedraagt de overschrijding daarmee eigenlijk 432.652 Britse pond, wat neerkomt op 0,37 procent.

