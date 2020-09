Verstappen over Red Bull van dit jaar: “Gewoon niet heel snel"

Het bloedsnelle circuit van Monza is traditioneel niet de sterkste baan voor Red Bull, gezien het belang van een goede topsnelheid en het feit dat het team uit Milton Keynes al enige tijd niet over de beste motor van het veld beschikt. Maar dit jaar wordt de negenvoudig Grand Prix-winnaar in Italië ook afgeremd door de auto. Een jaar geleden zat hij er immers beter bij: Verstappen moest door gridstraffen van achteraan beginnen maar werd nog achtste in de race, ondanks dat hij na de eerste ronde gelijk naar de pits moest voor een nieuwe voorvleugel.

“Dat is gewoon omdat de auto van dit jaar niet goed genoeg is en die van vorig jaar toch nog niet zo heel slecht was”, zegt Verstappen tegenover onder andere Motorsport.com over het feit dat het in 2020 minder lekker gaat in Monza dan in 2019. “We hebben natuurlijk best wel wat dingen aan de auto aangepast voor dit jaar, en daar hadden we aan het begin al wat problemen mee, zoals wel duidelijk te zien was.” Dat Pierre Gasly met de AlphaTauri zaterdag niet eens zo gek veel langzamer was dan Verstappen in de kwalificatie, is voor de Limburger nog meer bewijs dat de Red Bull van 2020 geen topauto is. “Kijk eens hoe dicht AlphaTauri bij ons zit. Natuurlijk geen disrespect naar Pierre, maar als hij drie tienden achter mij staat met die auto, nou, dan weet ik genoeg”, aldus Verstappen.

Aan het verbod op de ‘party mode’ dat dit weekend in werking is getreden, ligt het volgens hem niet. “Nee, ik denk eerlijk gezegd niet dat we achteruit zijn gegaan”, meent Verstappen, die nog wel even wil wachten met zijn definitieve oordeel. “Monza is sowieso een beetje een apart circuit, aangezien iedereen een slipstream zoekt. We moeten dus nog even wachten tot we naar een normaal circuit gaan, voor we daar meer over kunnen zeggen. Maar buiten dat hebben we gewoon geen goede balans in de auto. Als je al tekort komt met de auto ten opzichte van Mercedes en ook nog niet eens een goede balans hebt, dan houdt het op. En als je dan natuurlijk ook nog tekort komt op het rechte stuk, dan houdt het helemaal op.” Verstappen zei eerder al niet te verwachten dat Mercedes veel nadeel zou ondervinden van de ban op de ‘party mode’. “Ik had niet verwacht dat zij opeens vier tienden zouden inleveren. Ze reden in de wedstrijden immers vaak niet eens voluit. Ze hadden altijd nog wat marge. En die gebruiken ze nu. Daar zie je aan dat het [verbod op de kwalificatiemodus] eigenlijk niet veel uitmaakt.”

Of het niet frustrerend is dat zowel de Red Bull-auto als de Honda-motor nog niet goed genoeg is om voor de hoofdprijs te gaan, nadat de teamleiding afgelopen winter nog vol vertrouwen was dat er dit jaar voor de wereldtitel kon worden gevochten? “Ik probeer het elk weekend gewoon zo goed mogelijk te doen. Iedereen mag natuurlijk zeggen wat hij wil, maar ik heb op heel jonge leeftijd geleerd dat je realistisch met zijn. Dat klinkt misschien een beetje deprimerend, maar voor mij werkt dat goed. Ik had wel verwacht dat het zeer moeilijk zou gaan worden en had natuurlijk ook nooit de verwachting dat we hier met Mercedes zouden gaan vechten. Het was afwachten hoe onze auto het zou doen met weinig downforce, maar volgens mij heeft het alleen maar de problemen die we het hele seizoen al hebben benadrukt. Het komt er uiteindelijk op neer dat we gewoon niet zo’n heel snelle auto hebben.”