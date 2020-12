Verstappen grapt: "Zal mijn eigen stoel voor P3 wel weer claimen"

Verstappen stond in de ochtenduren - Nederlandse tijd - overigens wel helemaal bovenaan de tijdenlijst, maar die sessie zei nog niet alles. Zo werden meerdere coureurs op pad gestuurd met onderdelen voor 2021, vooral met nieuwe vloeren waarmee F1 de hoeveelheid downforce probeert te verminderen. In de middagsessie moesten coureurs dan weer enkele Pirelli-banden voor het seizoen 2021 testen. Verstappen sloot in die tweede training achter het sterke Mercedes-duo aan, al stopte hij wel vroegtijdig met zijn snelste ronde op de zachte band.

Nog werk aan de winkel, Mercedes sterk

"Het was oké, niets bijzonders eigenlijk. We hebben nog wel wat werk te doen om het gat naar Mercedes te verkleinen, ze zien er ook hier weer sterk uit. Ik heb niet echt een goede ronde op de zachte band kunnen rijden, maar verder is het wel oké verlopen", zo begint Verstappen zijn terugblik. Verstappen begon die genoemde ronde op softs trouwens met een 'paarse' eerste sector, maar ging in het laatste gedeelte van de omloop noodgedwongen van zijn gas. "De soft houdt het op zich wel prima vol, alleen ik kreeg met wat verkeer te maken in die ronde. Sergio [Perez] was volgens mij aan een lange run bezig en daardoor kwam het net wat ongelukkig uit."

Met een vrije ronde had Verstappen zeker dichterbij kunnen staan, al denkt hij dat Mercedes vooraan net iets te sterk blijkt. "Zoals het hele jaar al hè. Ik zal mijn stoel [voor P3] wel weer claimen", lacht de negenvoudig Grand Prix-winnaar. Daarmee refereert Verstappen aan een grapje van vorige week. Hij gaf aan in de persconferenties zo vaak op de stoel voor P3 te zitten, dat hij diezelfde stoel aan het eind van dit seizoen best mee naar huis kan nemen. Op donderdag voegde hij de daad bij het woord door de stoel ludiek op de schouder te pakken in de persconferentiezaal te Abu Dhabi.

Niet bang voor chaos met track limits

Verstappen verwacht dus 'gewoon' weer derde te staan op zaterdag, al moet hij daarvoor wel eerst binnen de lijntjes kleuren. In de laatste bochten van het Yas Marina Circuit let de FIA namelijk scherp op 'track limits' waardoor meerdere coureurs op vrijdag al een tijd kwijtraakten. "Ik ging zelf ook een paar keer te wijd, maar ach het is nog maar vrijdag. Je weet dat je in de kwalificatie niet buiten die lijnen mag komen, dus dan schenk je er iets meer aandacht aan. We zullen zien wat de andere coureurs er straks in de rijdersbriefing van zeggen, maar uiteindelijk zal het wel goed gaan. Op vrijdag zoek je altijd de grens op en kijk je even hoe wijd je kunt gaan."

