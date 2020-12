Verstappen jubelt na derde pole: "Dit voelt zo verschrikkelijk goed"

Verstappen gaf in de derde vrije training alvast zijn visitekaartje af met de toptijd, maar kende daarna een ietwat tumultueus begin van de kwalificatie. Zo kwam Nicholas Latifi net voor hem de pitbox uit, waardoor Williams nog 'under investigation' is, en was zijn eerste geklokte ronde beduidend langzamer dan die van teammaat Alexander Albon. Met een tweede run wist Verstappen het vege lijf wel te redden, waarna hij in Q2 wederom twee runs nodig had om het op mediums voor elkaar te krijgen. Verstappen mag daardoor wel op die gele band starten.

Het was tot dan toe geen vlekkeloze kwalificatie, maar daar kwam op het beslissende moment verandering in. In de slotminuten van Q3 sloeg Verstappen namelijk toe met 1.35.246. "Voordat de kwalificatie begon, zei ik al tegen het team dat we nog eenmaal alles zouden geven. Precies dat hebben we gedaan. Ik ben hier echt enorm blij mee", liet Verstappen in een eerste reactie weten. "In het begin van de kwalificatie was het inderdaad best moeilijk om een vlekkeloze ronde te rijden. Vooral in die laatste sector, daar heb je veel bochten en is een foutje zo gemaakt. Maar gelukkig kwam alles goed samen in die laatste ronde."

Die ronde bleek zodoende goed voor pole-position nummer drie, al hanteert Verstappen vanwege zijn afgenomen pole in Mexico 2019 liever het getal vier. Hoe dan ook: deze opsteker komt op een zeer gewenst moment. "Het is een lang seizoen geweest voor iedereen, met vooral veel races dicht achter elkaar. Dit is een mooie kwalificatie voor iedereen in het team om mee af te sluiten. We zijn er natuurlijk enorm blij mee. Als je het hele jaar achter Mercedes zit, dan is dat soms best wel wat frustrerend. Maar we zijn steeds iets dichterbij gekomen."

Waar Verstappen aangeeft dat deze pole 'zo goed voelt' luidt de vervolgvraag natuurlijk of hij P1 zondag kan omzetten in zijn tiende overwinning. Hoe zit het bijvoorbeeld met de race pace van Red Bull op het Yas Marina Circuit? "Nou, we hebben niet echt veel ronden gereden, maar niemand heeft lange runs kunnen doen." Dat komt onder meer doordat de Alfa Romeo van Kimi Raikkonen vrijdag vlam vatte en een code rood voor oponthoud zorgde. "We moeten dus afwachten hoe het morgen gaat, maar we zullen er natuurlijk alles aan doen om Mercedes achter ons te houden. Ze zijn nog steeds zeer snel, maar qua topsnelheid zien wij er ook best goed uit. Hopelijk helpt dat morgen een handje."

VIDEO: Alles wat je moet weten over de Formule 1-bubbel in Abu Dhabi