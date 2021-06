Verstappen scherp na vijfde pole: "Nu de verloren punten terugpakken"

Verstappen gaf tijdens de afsluitende vrije training al zijn visitekaartje af door zichzelf met een marge van zeven tienden bovenaan de tijdenlijst te posteren. Het maakte de Limburger tot de torenhoge favoriet voor pole-position in Le Castellet. Later op zaterdagmiddag wist hij die status waar te maken en aan het verwachtingspatroon te voldoen. Verstappen noteerde om te beginnen de snelste tijd in Q1 en wist Q2, net als zijn rivalen, te overleven op mediums.

In het allesbeslissende deel gooide Red Bull het over een andere boeg dan in de voorbije weekenden. Het energiedrankenmerk besloot een keer niet als laatste naar buiten te gaan. In beide runs van Q3 was Verstappen juist eerder op het asfalt te vinden dan de Mercedes-rijders. Het plan bleek te werken. De man met startnummer 33 liet de klokken stoppen op 1.29.990, ruimschoots genoeg voor pole. "Tot dusver is het een erg positief weekend geweest en dat op een circuit waar we het in het verleden vaak moeilijk hebben gehad", laat Verstappen meteen na afloop weten. "De tweede training is voor mij het omslagpunt geweest en vandaag hebben we de auto nog verder verbeterd. Het is natuurlijk prachtig om hier pole te kunnen pakken."

Het totaalaantal pole-position komt daarmee op vijf voor Verstappen, al heeft hij de blik vooral op zondag en op het kampioenschap gericht. "Op zaterdag worden er natuurlijk nog geen punten verdeeld, al is dit wel een erg goede dag voor ons geweest. Nu moeten we het karwei afmaken en de 25 punten terugpakken die we in Baku hebben verloren. Het ziet er in ieder geval goed uit, hopelijk kunnen we dit volhouden." Verstappen heeft overigens goede hoop dat Red Bull het daadwerkelijk kan afmaken in het zuiden van Frankrijk. Gevraagd of de race pace van de RB16B eveneens goed is, luidt het antwoord namelijk: "Ik heb er wel vertrouwen in. De auto voelde gisteren goed [tijdens de lange runs] in de tweede training, dus ik kijk er best wel naar uit."