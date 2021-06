Verstappen imponeert in derde training, Hamilton geeft seconde toe

Na een eerste trainingsdag die ook al door Max Verstappen bovenaan werd afgesloten, een dag met twee gezichten zo concludeerde hijzelf, begonnen de coureurs onder prima omstandigheden aan de afsluitende training. Althans: dat had nog wel enige aanlooptijd nodig. In de eerste tien minuten bleek er geen animo om naar buiten te komen, uitzonderlijk in 2021 aangezien de trainingen zijn ingekort. Toen de coureurs er wel voor gingen zitten, konden ze meteen opmerken dat de veelbesproken broodjes nog 'gewoon' aan de buitenkant van bocht 2 lagen. Onder meer Red Bull en Mercedes hebben zich bij wedstrijdleider Michael Masi beklaagd over een 'te hoge prijs' voor wijd gaan, maar laatstgenoemde is niet overstag gegaan. Formaties moeten er de rest van dit weekend rekening mee houden, bovenal in de kwalificatie.

In de derde training opende Haas het bal na deze opvallend rustige openingsfase en tekende Nikita Mazepin traditiegetrouw voor de eerste schuiver van de dag. De eerste richttijd kwam logischerwijs nog niet van de worstelende Haas-mannen, daarvoor was het wachten op Fernando Alonso met een 1.33.206. Hij hield de piloten van McLaren, het team dat vrijdag voor het eerst de avondklok heeft verbroken, en Sergio Perez achter zich. Het wachten bleek na deze inleidende beschietingen echter op de eerste serieuze pogingen van Perez' teamgenoot en het Mercedes-duo. Verstappen, Hamilton en Bottas lieten ruim twintig minuten op zich wachten alvorens een eerste run op softs af te werken.

Hamilton opent stroef, Verstappen raakt voorlopige toptijd kwijt

De eerste run verliep voor Hamilton niet bepaald naar wens. De zevenvoudig wereldkampioen kreeg met verkeer te maken en dook slechts vier honderdsten onder de richttijd van Alonso. Het bood veel ruimte voor verbetering, zoals Bottas en Verstappen meteen zouden aantonen. De Nederlander liet de klokken stoppen op 1.32.337 en nam het commando over. Waar het verschil met Bottas gisteren al marginaal was, gaf de Fin ditmaal slechts negen duizendsten toe. Een prima opening voor Verstappen zou je zeggen, al dacht hij daar zelf heel anders over. "A pretty shit lap, to be honest", liet de Limburger over de boordradio weten.

Bij een eerstvolgende aanzet liet Verstappen inderdaad zien er meer in het vat zat. De WK-leider wist drie tienden van zijn eigen tijd af te snoepen, maar zag die rondetijd niet op het bord verschijnen. Dit heeft alles te maken met aangescherpte 'track limits' aan de buitenkant van bocht 6. Verstappen noteerde een 1.32.024, maar kon door het bericht van de wedstrijdleiding doodleuk aansluiten achter Bottas, die zichzelf verbeterde en daarbij wél binnen de lijntjes kleurde. De twaalfvoudig GP-winnaar uitte zijn ongenoegen via de boordradio, al boden de kwalificatiesimulaties aan het eind van VT3 nog een kans op sportieve revanche.

Verstappen maakt indruk tijdens kwalificatiesimulaties

Die kans heeft Verstappen met beide handen aangegrepen. Waar Mercedes de snelle runs op softs aftrapte, bleek het antwoord van Verstappen met recht ijzersterk. Met 1.31.300 tekende hij afgetekend voor de snelste tijd van het weekend. Nog belangrijker is dat Bottas als eerste Mercedes-coureur maar liefst 0.747 van een seconde moest toegeven. En dan te bedenken dat de Fin nog beduidend beter voor de dag kwam dan zijn teamgenoot. Hamilton bleef steken op de vijfde stek en moest zodoende ook nog Carlos Sainz en Perez voor laten gaan. De regerend wereldkampioen zou aan het eind van de rit bijna een seconde toegeven op Verstappen. Achter hem completeerden Norris, Alonso, Ocon, Gasly en Ricciardo de top-tien.

Zaterdag om 15.00 uur gaat het Formule 1-weekend op Paul Ricard verder met de kwalificatie. De actie is dan weer rechtstreeks te volgen via het liveblog van Motorsport.com.

