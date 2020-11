Verstappen: "Positieve vrijdag, maar bandendegradatie erg hoog"

Op een behoorlijk hectische vrijdag kende Verstappen zelf overigens ook geen vlekkeloze start. De Nederlander kwam in de eerste training niet verder dan P6 en werkte het minst aantal ronden van alle coureurs af. Hij stapte vroegtijdig uit de auto, al ging het tijdens de tweede sessie alweer een stuk beter. Waar teamgenoot Alexander Albon een zware crash beleefde, klokte Verstappen juist de tweede tijd onder het kunstlicht en dat op een compound harder dan Lewis Hamilton. Het maakt dat de eindbalans voor de Red Bull-piloot toch goed uitvalt.

Positieve dag, nog wel ruimte voor verbetering

"In de eerste training hebben we niet echt veel kunnen rijden. We hebben enkele onderdelen getest op onze auto, maar die leken niet te doen wat we graag wilden. Daar hebben we toch aardig wat ronden aan verloren", zo begint Verstappen zijn terugblik na de sessies. "Maar in de tweede training ging het wel weer prima. We hebben nog altijd wat zaken om beter te begrijpen, maar het was over het algemeen een positieve vrijdag." Wat valt er dan nog te verbeteren? "Nou, het is eigenlijk nooit perfect hè. Er blijven altijd wel dingen te verbeteren."

Verstappen liet donderdag weten hoopvol te zijn over het updatepakket dat Red Bull in Turkije introduceerde. De Limburger hoopt er in Bahrein meer gevoel mee te krijgen, maar kan dat genoeg zijn om het Mercedes in de woestijn echt lastig te maken? "Nou ja, het beeld van die updates zal gedurende het weekend wel duidelijker worden. Maar je zag meteen dat Mercedes ook hier weer snel is, dat is op zich ook geen verrassing. Wij moeten de focus gewoon op onszelf hebben, voor de race en ook om een nog betere balans in de eigen auto te vinden."

Bandendegradatie speelt grote rol in Bahrein

Dat laatste is vooral belangrijk omdat het Pirelli-rubber weer eens onderwerp van gesprek is. "Het is best lastig met de banden op dit circuit, de bandendegradatie ligt erg hoog. Daardoor kun je de focus ook niet helemaal op de kwalificatie leggen. De afstelling voor de race moet vanwege die bandendegradatie vooral kloppen." Naast de reguliere banden voor dit weekend moesten coureurs op vrijdag ook de 2021-prototypes van Pirelli testen. Wat zijn de bevindingen van Verstappen met dat rubber? "Het is een beetje moeilijk om te weten op welke compounds we überhaupt reden", duidt hij op het gebrek aan markering. "Maar met die banden waren we eigenlijk overal en nergens met onze auto, het was behoorlijk lastig qua grip en balans. Daar moeten we nog maar eens goed naar kijken en dan zullen we er ook met Pirelli over praten."

VIDEO: Maskeerde een afstellingsfout de progressie van Red Bull Racing?