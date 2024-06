Max Verstappen reageert op Silverstone-baas en krijgt steun van Hamilton

Stuart Pringle heeft afgelopen week laten weten dat het dit jaar lastiger is om tickets voor de Britse Grand Prix aan de man te brengen. De circuitdirecteur wijst meerdere factoren als reden aan, waar de dominantie van Red Bull Racing en Max Verstappen er volgens hem eentje van is. De regerend wereldkampioen ziet dat logischerwijs anders en laat tijdens de mediadag in Barcelona weten dat de organisatie in Engeland vooral in de spiegel moet kijken in plaats van met de vinger te wijzen.

"Ik denk niet dat het mijn fout is", reageert hij in de Red Bull-hospitality op de woorden van Pringle. "Ik bedoel, dit Formule 1-seizoen is juist heel erg interessant. Er zijn momenteel meerdere teams die voor de overwinningen kunnen vechten. Als een promotor de stoelen niet kan vullen en dan iemand anders de schuld gaat geven, dan denk ik dat ze eerst naar zichzelf moeten kijken en naar wat ze zelf verkeerd doen. Op andere plekken is namelijk best makkelijk om alle kaartjes te verkopen", duidt Verstappen op de toenemende populariteit van de Formule 1 in algemene zin.

Waar Verstappen aangeeft dat meerdere teams nu races kunnen winnen, zijn vriend en vijand in de paddock het erover eens dat Red Bull in de voorbije raceweekenden niet iedere keer over de beste auto van het veld beschikte. Als Verstappen de vraag krijgt of dat in zekere zin positief voor hem is, aangezien fans de zeges meer aan hem toeschrijven dan aan de auto, reageert de Limburger op kenmerkende wijze: "Ik ben hier niet voor wat de mensen van me vinden. Ik doe wat ik kan en het team weet wat ik kan. Ik focus me gewoon op mijn eigen prestaties en weet dat we kunnen leveren als we onder druk staan. Natuurlijk zijn we geen robots en natuurlijk maken alle mensen fouten, maar het gaat erom die fouten te minimaliseren. Zeker als de strijd vooraan spannend wordt, moet je constant punten zien te scoren."

Hamilton wijst vooral naar 'te hoge ticketprijzen' in Silverstone

Thuisrijder Lewis Hamilton is wat betreft Silverstone trouwens een mening toegedaan vergelijkbaar met die van Verstappen. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen ligt het niet zozeer aan de sport als geheel, als wel aan de ticketprijzen voor de Britse Grand Prix. "Het is een geweldig evenement. Als je er overkoepelend naar kijkt, dan wordt alle ruimte benut en komen er enorm veel fans die een geweldig weekend beleven. Het enige wat ik wil zeggen is dat we de ticketprijzen in de gaten moeten houden. Die blijven maar stijgen en gezien de kosten van het dagelijkse leven, denk ik dat de prijzen nu te hoog zijn. Als ik vanuit het perspectief van een fan naar de race kijk, dan is het enorm duur om als gezin naar de Grand Prix te gaan. Ik denk dat we daar vooral naar moeten kijken om het toegankelijker te maken."

De woorden van Hamilton worden gestaafd met cijfers. Zo kosten de resterende tribunekaarten ongeveer 600 pond per persoon voor een weekend, terwijl er voor de staanplaatsen 400 pond moet worden neergeteld voor een weekend. Het maakt de kosten voor een gezin aanzienlijk, ook in vergelijking met bijvoorbeeld de Grand Prix van Hongarije - een race die tot de goedkopere weekenden behoort.

