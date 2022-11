Verstappen pakt pole en helpt Perez: “Blij met beide auto’s op eerste rij”

Vrijdag had Max Verstappen zijn visitekaartje al afgegeven in de tweede vrije training, waarin de omstandigheden het dichtst in de buurt kwamen van de kwalificatie onder het kunstlicht. Op zaterdagmiddag moest hij Sergio Perez voor laten gaan in de derde oefensessie, maar dat onderstreepte alleen maar dat Red Bull de kwalificatie als favoriet zou beginnen. Q1 bevestigde dit beeld met Verstappen voor zijn teamgenoot op respectievelijk P1 en P2.

Het tweede deel van de kwalificatie verliep niet helemaal crescendo, met een vierde plaats voor Verstappen tot gevolg. Hij klaagde over een gebrek aan grip aan de achterkant, waardoor hij naast Perez ook beide Ferrari's voor moest laten gaan. In het beslissende gedeelte viel alles echter op zijn plek met 1.23.824 en de zevende pole van het jaar als resultaat. In de eerste run van Q3 rekende teammaat Perez al op Verstappen voor zich voor een slipstream, maar bleef de auto met nummer 1 door een technisch probleem langer binnen dan gepland. In de tweede run zat de tweevoudig wereldkampioen wel voor Perez, maar dat deed niets af aan het resultaat voor Verstappen zelf: P1. Dat hij Perez zondag naast zich weet op de eerste startrij maakt de dag helemaal geslaagd vanuit Red Bull-oogpunt.

“Ik had een kwalificatie met wat ups en downs”, zei Verstappen na de sessie in een eerste reactie bij voormalig Formule 1-coureur David Coulthard. “Het begin was goed, maar in Q2 was het een beetje rommelig. Ik weet eerlijk gezegd niet waarom, maar het lukte niet om het qua grip en banden voor elkaar te krijgen. In Q3 voelde het echter weer normaler, al hadden we voor de eerste run wel een angstig moment. De auto werd uitgeschakeld en we moesten deze opnieuw opstarten.”

“Ik was blij dat we naar buiten konden, waarna beide ronden goed waren”, aldus Verstappen, die Perez met de slipstream naar P2 hielp en na afloop op de boordradio van ‘goed teamwork’ sprak. “Ik ben blij dat we beide wagens op de eerste rij hebben. Natuurlijk willen we de race winnen, maar we willen met Checo ook tweede worden in het kampioenschap. Dit is een goede start voor morgen. Vandaag ging het geweldig, maar ik verwacht morgen nog wel een goed gevecht. Met beide wagens op de eerste rij kunnen we in elk geval doen wat we willen.”

Video: Max Verstappen blikt terug op kwalificatie in Abu Dhabi