Max Verstappen schiet naar pole in Abu Dhabi: "Heel gek na de trainingen"

Na het raceweekend in Las Vegas, waar Max Verstappen won maar zei dat het circuit niet perfect bij de RB19 paste, verwachtte de Nederlander een vlekkelozer weekend in Abu Dhabi. De vrije trainingen op het Yas Marina Circuit verliepen echter nog niet helemaal zoals de drievoudig wereldkampioen voor ogen had, waarbij moet worden opgemerkt dat hij zijn auto tijdens de eerste sessie afstond vanwege de rookieregels. Verstappen was aan het eind van de derde training nog niet tevreden over de balans, waardoor de kwalificatie enigszins een sprong in het diepe leek te worden.

Verstappen begon de kwalificatie echter voortvarend. Hij zou zelfs de volledige sessie domineren met toptijden in alle gedeelten. De Nederlander trapte af met 1.24.160 tijdens zijn eerste run en zou Q1 daarmee als snelste man afsluiten. In die sessie waren de gevolgen van de aangepaste pitstraatregel overigens wel te zien. Nadat Verstappen vrijdag beide Mercedessen en Pierre Gasly inhaalde bij het verlaten van de pitstraat, heeft de FIA de regels aangepast. Inhalen bij het uitrijden van de pitstraat is niet meer toegestaan, terwijl dat in Brazilië nog juist de bedoeling was. "Maar dan is dit toch onnodig langzaam rijden?", vroeg Verstappen zich af. "Jammer genoeg is dit wat er is afgesproken, Max", reageerde zijn race-engineer Gianpiero Lambiase.

Het veranderde voor Verstappen niets aan het verloop van de kwalificatie, waardoor hij in Q2 wederom aan de bak mocht. In het tweede gedeelte bracht Verstappen direct een 1.23.740 op de klok, waarna hij de laatste run aan zich voorbij zou laten gaan. De Red Bull-coureur wist in tegenstelling tot Lewis Hamilton, zijn titelrivaal uit 2021, door te stoten naar Q3 en kon daarin voor pole nummer 32 uit zijn F1-carrière gaan. Ondanks enig verkeer tijdens zijn snelle ronde zou Verstappen de eerste runs afgetekend als snelste man afsluiten. In de ultieme slotfase zou ook niemand meer aan de tijd van Verstappen komen, waardoor 1.23.445 als poletijd de boeken in kan. Het is genoeg gebleken voor Verstappens twaalfde pole van het jaar en ook voor vijfhonderd euro voor Christian Horner, die een weddenschap van Helmut Marko heeft gewonnen. "Wat? Heeft Helmut een weddenschap verloren?", reageerde de man met startnummer 1 lachend.

Toch kwam de pole als een verrassing, zeker gezien hoe het weekend tot de kwalificatie aan toe ontvouwde. "Het weekend was tot nu toe best wel een gevecht", vertelt een glunderende Verstappen na afloop van de kwalificatiesessie. "We hadden absoluut de auto verbeterd ten opzichte van de kwalificatie en vanaf ronde een leek alles beter samen te werken. We konden dus wat meer pushen. Dus ik ben zeker blij met de pole." In de trainingen leek de auto niet helemaal te doen wat de Nederlandse wereldkampioen graag wilde en dat is hetgeen wat volgens de 26-jarige coureur de sleutel was tot de pole. "Hier heb je met de banden dat je wat meer glijdt en dat kan tijd kosten Dat gebeurde in de trainingen bij ons te veel. In de kwalificatie voelde het meer dat het samenkwam."

Verstappen bevindt zich nog wel in het ongewisse wat betreft de race pace voor morgen. De enige sessie die een indicatie kan geven was de tweede training op vrijdag, maar door de rode vlaggen liet die niet heel veel zien. "Ik heb geen idee hoe goed we in de race gaan zijn, normaal zijn we daar best goed", vertelt de coureur met gevoel voor understatement. "Dit was een goed seizoen, waar ik enorm van genoten heb. We zijn vanzelfsprekend heel trots op wat we bereikt hebben."