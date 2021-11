Max over rallydebuut van vader Jos: “Hij neemt het heel serieus"

Vorige week kwam naar buiten dat Jos Verstappen op 27 november aan de start komt van Jack’s International Drenthe Rally, die op en om het TT Circuit Assen wordt verreden. Het wordt de eerste keer dat de voormalig Formule 1-coureur aan de start komt van een rally.

“Ik denk dat hij het goed gaat doen”, laat zijn zoon Max donderdag tijdens de persconferentie voor de Grand Prix van Mexico weten, toen Motorsport.com hem naar het rally-optreden van zijn vader vroeg. “Hij neemt het heel serieus. Hij heeft me net nog een paar video’s en foto’s gestuurd, aangezien hij vandaag weer heeft getest. Hij is snel, dus ik weet zeker dat hij sterk voor de dag zal komen. Het is natuurlijk allemaal nog wel een beetje nieuw voor hem, zoals dat er iemand naast hem zit die hem aanwijzingen geeft. Maar ik denk dat het wel zijn ding is, rallyrijden, dus ik benieuwd wat het resultaat gaat zijn.”

Verstappen gaf begin vorig jaar tijdens een bezoek aan de Rally van Monte Carlo aan een fan te zijn van rally en dat hij zeker wel interesse had om eens een rallywagen te proberen. Dat laatste blijkt de achttienvoudig Grand Prix-winnaar inmiddels al te hebben gedaan. “Ja, mijn vader heeft natuurlijk zijn eigen auto, dus daar heb ik ook wel mee gereden”, bekende de 24-jarige Limburger op het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico-Stad. “Het is erg leuk om te doen. Formule 1 is natuurlijk nog steeds mijn favoriete bezigheid, maar om daarbuiten een beetje lol te maken en andere dingen te proberen, daar kan ik ook erg van genieten. Met name als het iets is wat we samen kunnen doen en we elkaar een beetje beginnen te pushen als het gaat om rondetijden of gewoon in bepaalde bochten.” Op de vraag wie er sneller is in de rally-auto, hij of zijn vader, antwoordde Max met een brede glimlach: “Dat laten we even in het midden!”