Jos Verstappen vervroegt comeback: deelname aan Drenthe Rally

Enkele weken geleden werd al bekend dat Jos Verstappen begin 2022 zijn rentree in de racerij gaat maken. De voormalig Formule 1-coureur staat op 13 en 14 januari met het Nederlandse GP Elite aan de start van de 24 uur van Dubai. Daar vormt hij een team met zijn protegé Thierry Vermeulen en twee andere, nader aan te kondigen rijders.

Verstappen senior kan echter niet wachten en zoekt het onverharde op met deelname aan de Jack’s International Drenthe Rally, zo meldt De Telegraaf. Het eendaagse evenement vindt plaats op en rond het TT Circuit van Assen, met driemaal vier proeven op verhard en onverhard terrein. Verstappen staat daar met een eigen rallyauto aan het vertrek.

Aan enthousiasme geen gebrek, zo zegt Jos in gesprek met de krant: “Het wordt voor mij de eerste keer dat ik race met een navigator naast me. Ik heb er echt heel veel zin in en heb gemerkt dat ik rally heel erg leuk vind. Het is heel onvoorspelbaar.”

