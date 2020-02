VIDEO: Verstappen ontmoet WRC-coureurs voor seizoensopener

Voordat hij zijn eigen verplichtingen rond de Formule 1 weer op moet pakken bracht Verstappen een bezoek aan het servicepark in Monaco, dat min of meer in zijn achtertuin ligt, en sprak hij met enkele coureurs. De Nederlander ontmoette daar onder meer vijfvoudig wereldkampioen Sebastien Ogier, die dit reeds begonnen is aan de 88ste editie van het evenement, Kalle Rovanperä en Elfyn Evans. Verstappen verklaarde dat hij het World Rally Championship volgt en in zekere zin fan is. Hij hoopt ook ooit zelf de kans te krijgen om in een rallyauto te racen, zo gaf hij aan.