Het viel eigenlijk wel te verwachten dat Max Verstappen met een speciale helm zou gaan deelnemen aan de Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort. Het was echter de grote vraag waar de Red Bull-coureur mee zou komen. Die vraag heeft de tweevoudig wereldkampioen nu beantwoord. Aan de vormgeving op de hoofdbescherming van de Nederlander verandert niet veel. We zien natuurlijk de grote leeuw bovenop, de bekende sponsoren en natuurlijk een groot Red Bull-logo. Met name de kleuren zijn voor de Dutch Grand Prix aangepakt. Verstappen zelf legt uit.

"We hebben weer een nieuwe helm", opent de Nederlander de video. "Zoals je ziet is de helm aardig Nederlands. Bovenop zie je de [Nederlandse] vlag met de leeuw. De ene kant van de helm is blauw en de andere kant is rood. Aan de achterkant komen de kleuren samen. Het is een geweldig resultaat. Ik hoop dat 'ie er goed uitziet op de baan en hoop vooral dat jullie hem mooi vinden."

Afgelopen jaar verscheen Verstappen ook al met een speciale helm aan de start van de Dutch GP. Toen eerde hij vader Jos Verstappen door met een helm te racen die nagenoeg hetzelfde was als waar Verstappen senior in zijn actieve autosportloopbaan mee in actie kwam. De 25-jarige coureur maakte het 2022-seizoen af met een gouden helm. Dit jaar nam de Nederlander alleen een andere helm mee naar de Grand Prix van Miami, al ging toen ook de livery van de RB19 lichtjes op de schop.

Het wisselen van helmdesign gebeurt regelmatig, al was het Sebastian Vettel in zijn Red Bull-tijdperk die de toon zette. De Duitser wisselde in het F1-seizoen 2011 bijvoorbeeld al zestien keer van ontwerp. F1 greep in en besloot jaren later het wisselen van ontwerp te verbieden, uiteindelijk werd dit weer versoepeld en zien we nu geregeld andere ontwerpen. Met name in Monaco of tijdens de thuisrace van een coureur, zoals Verstappen, wordt er van ontwerp gewisseld.