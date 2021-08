Verstappen pleit voor vroegere starttijden Formule 1 Grands Prix

De Grand Prix van België werd zondag geteisterd door aanhoudende zware regenval. De start van de race werd meerdere keren uitgesteld, alvorens de coureurs na 25 minuten achter de safety car aan een formatieronde begonnen. De situatie op de baan was echter nog altijd te gevaarlijk om te gaan racen, waarop de startprocedure werd afgebroken en de coureurs naar de pits werden geleid. De regen bleef vervolgens met bakken uit de hemel komen, waardoor lange tijd onzeker was of er zondag überhaupt een race met een uitslag zou komen.

Rond 18.00 uur nam de regen af en om 18.17 uur kwamen de coureurs achter de safety car terug de baan op, waarmee de wedstrijd officieel onderweg was. De rijders waren echter nog maar net terug op het asfalt of het begon weer harder te regenen. Na drie ronden werd de race stilgelegd middels een rode vlag. Omdat er geen verbetering van het weer in zicht was, besloot de racedirectie er daarna een punt achter te zetten, met als gevolg dat de stand na de eerste ronde de uitslag werd. De top-tien werd met halve punten beloond.

Max Verstappen, die tot winnaar van de Belgische GP werd uitgeroepen, stelt voor om de start van de Formule 1-races te vervroegen, om de kans te vergroten dat er op zondag een echte race kan plaatsvinden, ook al is er sprake van slecht weer. “Als je een dag hebt zoals vandaag, is het misschien beter om wat eerder te beginnen dan om drie uur”, zei Verstappen na afloop tegenover onder andere Motorsport.com Nederland. “Om twaalf uur of om één uur bijvoorbeeld. Persoonlijk zou ik dat sowieso een betere tijd vinden om aan een race te beginnen. Want vandaag duurde het maar en duurde het maar, terwijl het weer alleen maar slechter en slechter werd en het op een gegeven moment ook donker begon te worden.”

Op de vraag van Motorsport.com of hij het een goed idee zou vinden als de Formule 1 later in het jaar nog eens terug zou keren naar Spa, mocht er door corona nog een inhaalrace in Europa nodig zijn, reageerde Verstappen negatief. “We hebben al te veel races”, liet de Nederlander, die nu nog drie punten achter staat op Lewis Hamilton, weten. “Ik zie het niet gebeuren dat we hier dit jaar nog terugkomen, aangezien we al een kalender met 22 races hebben.”