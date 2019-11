Masi stelt: Persconferentie niet van invloed op straf Verstappen

Max Verstappen raakte enkele uren na de kwalificatie voor de GP van Mexico zijn pole kwijt. De Nederlander was onder een gele vlag niet van zijn gas gegaan. Daarmee verloor hij niet alleen zijn snelste rondetijd, maar werd hij ook drie plaatsen achteruit gezet. Ondanks dat zijn eerder gezette tijd ook al voldoende was voor de pole, startte hij dus als vierde.

Wat er mis ging: Analyse: Hoe Verstappen en Red Bull onnodig risico liepen in Mexico

Allereerst ging Masi in op het feit waarom er niet overal gele borden te zien waren rondom de baan. “Normaal wordt dat ingegeven door de stewards. Zij gaan over de vlaggen. Wanneer er direct op meerdere plaatsen één en hetzelfde signaal afgegeven moet worden, zoals een safety car of virtual safety car, doet de wedstrijdleiding dat. Maar in dit geval werd de kabel bij de crash van Bottas doorgesneden, dus had de marshall zo vaak op de knop kunnen drukken als hij wilde”, zei Masi over het uitblijven van bordsignalen. “Daarbij moet ik wel aangeven dat ze extreem snel waren met het zwaaien van de gele vlag, waarvoor mijn complimenten.”

Veiligheid op de baan

Volgens Masi was er geen sprake van dat er bij de stewards werd besloten om geen onderzoek in te stellen en dit besluit later werd teruggedraaid. Het was echter onmogelijk om Verstappen eerder op te roepen, zo legt de Australiër uit. “Op het moment dat zo’n crash gebeurt is de gezondheid van de coureur het belangrijkste, Valtteri in dit geval. Daarna moeten we zorgen dat de auto terug kan naar het team en de situatie op de baan op orde is. Ik ben er zelf naartoe gegaan om te zorgen dat het circuit juist was gerepareerd voor de volgende sessie [de Porsche Supercup].”

Daarna begon het onderzoek direct, zo geeft Masi aan, die ook verklaart waarom Lewis Hamilton geen straf kreeg. “We hebben toen meteen gekeken naar alle drie de rijders die voorbijkwamen nadat Bottas was gecrasht: Lewis [Hamilton], Seb [Vettel] en Max [Verstappen]. Bij Lewis was het vrij duidelijk: ondanks dat de marshalls extreem snel waren met het zwaaien van de gele vlag, hing hij er toen nog niet. Vettel ging duidelijk van zijn gas. Bij Max was dat niet het geval.”

Vertraging in besluitvorming

Het was dus voor Masi vrij snel duidelijk dat Verstappen mogelijk in de fout was gegaan. Om de coureur te verhoren is een verzoek nodig van de stewards. “De stewards waren op dat moment met Renault en Toro Rosso bezig en konden daardoor geen oproep doen. Dat heb ik ze direct laten opstellen nadat ze terug waren.”

Op de vraag of de uitspraken van Verstappen in de persconferentie zijn keuze hebben beïnvloed was Masi duidelijk. “Ik had het ook honderd procent doorgegeven als hij die uitspraken niet had gedaan.” Sterker nog, de bewegingen van Masi waren al ingezet voordat hij over de uitspraken van Verstappen vernam. “Wat hij zei was niet relevant, want ik was al onderweg”, legde de racedirecteur uit, die zich niet wilde uitlaten over de uitspraken van Verstappen en de manier waarop de Nederlander zich uitte. “Zoals altijd bespreek ik dat soort dingen met rijders persoonlijk, dit lijkt me niet de manier om daarover te communiceren”, behield Masi zijn diplomatie.

Bewijsmateriaal

Er is veel gespeculeerd over welke data de FIA heeft ingezet om te zien of Verstappen daadwerkelijk een regel overtrad bij het neerzetten van zijn snelste ronde. Gevraagd naar de mini-sectoren lichtte Masi toe welke informatie zijn team gebruikt. “We kijken inderdaad onder andere naar de mini-sectoren, maar daarnaast ook naar de data en videobeelden. We bekijken het altijd van meer dan één kant.”