Verstappen over mensen die vraagtekens blijven zetten bij 2021 F1-titel: “Hun probleem”

Vorig jaar werd Max Verstappen wereldkampioen na een inhaalactie op Lewis Hamilton in de laatste ronde van de laatste race. Na afloop was er echter vooral aandacht voor de wijze waarop racedirecteur Michael Masi in de slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi had gehandeld. De wedstrijd was met nog één ronde te gaan niet op de juiste wijze hervat en daarmee was Verstappen volgens sommigen ook niet de terechte winnaar van het kampioenschap.

En dat geluid klonk de laatste weken opnieuw nadat de FIA bekend had gemaakt dat Red Bull Racing in 2021 het budgetplafond van 145 miljoen dollar heeft overschreden. Donderdag werd duidelijk dat het team uit Milton Keynes een schikking hiervoor heeft getroffen met de FIA. Het gaat om een zogenaamde Accepted Breach Agreement, waarbij een team toegeeft dat zij fout zat en akkoord gaat met de straf die zij hiervoor krijgt. Het zou gaan om een financiële en een sportieve sanctie. Wat betreft dat laatste gaat het naar verluidt om een vermindering van het aantal runs dat het team in de windtunnel mag uitvoeren en het aantal uren dat er aan CFD-simulaties mag worden gespendeerd. Red Bull is volgend jaar sowieso al het team dat met de minste windtunnelruns en CFD-uren, doordat er tegenwoordig met een systeem met een glijdende schaal wordt gewerkt: hoe hoger een team eindigt in het kampioenschap, hoe minder tijd het aan het testen van aerodynamica mag spenderen. Red Bull werd vorige week in Austin voor het eerst in negen jaar constructeurskampioen.

"Het is gewoon frustrerend", zegt Max Verstappen aan de vooravond van de Grand Prix van Mexico tegenover onder andere Motorsport.com over de vermeende kostenoverschrijding. "Wij zijn van mening dat we niets verkeerd hebben gedaan. Het is alleen dat er dingen onder het budgetplafond vallen die we helemaal niet hadden verwacht. Maar ja, we zullen ermee moeten dealen. Het is uiteindelijk ook niet aan mij om hier een beslissing over te nemen.”

Naar het schijnt heeft Red Bull zaken als catering in de fabriek, doorbetaling bij ziekte en ontslagvergoedingen niet meegenomen in de berekeningen, terwijl dat volgens de FIA wel had gemoeten. Ook zou het overdragen van overgebleven reserve-onderdelen naar de afdeling die over de oude Formule 1-auto's gaat, boekhoudkundig niet correct zijn verlopen. Zodoende zou er een overschrijding van 1,8 miljoen dollar zijn ontstaan. Naar verwachting wordt op vrijdag officieel bekendgemaakt dat Red Bull en de FIA een akkoord hebben bereikt.

Tijdens het raceweekend in Austin waren er fans die Red Bull uitmaakten voor ‘cheaters’. Over dat sommige mensen meer aandacht hebben voor de controversiële omstandigheden waaronder Verstappen kampioen is geworden dan voor zijn prestaties op de baan, zegt de coureur zelf: "Ach ja, die zijn toch al zuur. Het maakt bij de mensen niet uit wat je zegt of doet." Verstappen zegt dat hij het allemaal gemakkelijk van zich af kan laten glijden. "Ik kan het wel makkelijk van me afzetten. Maar zij waarschijnlijk niet. Zij zullen het wel nooit los kunnen laten”, doelt hij op de critici. Om vervolgens af te sluiten: “Maar dat is hun probleem."