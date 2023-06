Max Verstappen ligt niet wakker van mindere optredens Perez

In de eerste races van het Formule 1-seizoen 2023 ging het nog redelijk gelijk op tussen Max Verstappen en Sergio Perez. In Australië moest de coureur uit Guadalajara de race echter van achteraan beginnen, nadat hij aan het begin van de kwalificatie in de grindbak was beland. De Mexicaan vocht zich in de wedstrijd terug naar de vijfde plek, maar zag zijn Nederlandse collega een overwinning boeken en een gaatje slaan in het kampioenschap. In Monaco moest Perez opnieuw van achteruit komen na een crash in de kwalificatie. Op het krappe stratencircuit is inhalen echter een stuk lastiger en voor het eerst dit jaar scoorde Perez geen enkel punt, doordat hij slechts als zestiende over de eindstreep kwam.

Ook in Spanje kende Perez geen goede kwalificatie met een elfde startplek tot gevolg. Dit keer werkte hij zich op naar de vierde plaats. Zowel in Monaco als in Spanje wist Verstappen echter de race van pole te winnen, waardoor het verschil tussen de twee Red Bull-kemphanen bij aankomst in Canada 53 punten bedroeg.

Op het Circuit Gilles Villeneuve kende Perez opnieuw geen beste kwalificatie. Hij klokte slechts de twaalfde tijd, terwijl Verstappen zijn derde achtereenvolgende pole-position binnen hengelde. Verstappen merkte na de kwalificatie met een glimlach op dat het maar goed is voor Red Bull dat hij er is. “Als ik er vandaag niet was geweest, dan zag het er nu heel anders uit voor het team”, zegt Verstappen tegen de Nederlandse pers, waaronder Motorsport.com. "Zo kun je er ook naar kijken." Gevraagd hoe hij zich zou voelen als hij drie keer op rij niet in Q3 wist te komen met de beste auto op de grid, antwoordt hij: “Dan zou ik niet blij zijn natuurlijk, dat lijkt me logisch.”

Hij geeft verder aan weinig aandacht te besteden aan de problemen bij Perez. “Nee, daar ben ik niet mee bezig. Ik heb het al druk genoeg om aan mijn eigen kant van de garage alles op orde te krijgen. Daar besteed ik al mijn aandacht aan”, aldus Verstappen, die zich dus niet echt druk maakt om de tegenvallende prestaties van Perez. “Het team moet daar misschien mee bezig zijn, maar dat moet je aan hen vragen. Ik was gister druk bezig om de auto beter voor elkaar te krijgen, dus dan ga je er zeker niet over nadenken. En ook nu niet. Ik ga zo gewoon lekker terug naar het team, drink een Red Bull, heb een meeting. Daarna ga ik gelijk naar mijn hotel en lekker douchen. En dan vind ik het wel prima.”

“Het is niet mijn probleem”, stelt Verstappen over de prestaties van Perez. De Nederlander greep in Montreal in een natte kwalificatie de pole, maar volgens de Red Bull-coureur ging het zeker niet vanzelf. “In de regen is onze voorsprong sowieso iets minder. En als je naar vrijdag kijkt, dan hadden we toen niet de snelste auto. Er waren echt wel wat dingen nodig om te verbeteren, en ik denk dat we dat ook wel hebben gedaan. In de kwalificatie ging het best wel goed.”

Om het tij in Montreal te keren, vond op vrijdagavond een lange meeting plaats. “Net voor de curfew. Net voor tien uur”, zegt Verstappen over het moment dat de vergadering klaar was. “Soms heb je dat gewoon nodig. Er zijn ook dagen bij dat alles heel goed loopt. En dan zeg ik: ‘Jongens, tot morgen, als er iets is, dan app je of bel je me maar. Dat is dan afdoende. Maar gisteren hadden we net wat meer nodig, en dan moet je ook gewoon bij de discussies zijn om aan te geven hoe je de auto wil aanpassen en je mening te geven over de bandenkeuze voor de race bijvoorbeeld.”

Video: Sergio Perez analyseert zijn kwalificatie in F1 Canada