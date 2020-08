Verstappen na Mercedes-demonstratie: “Al blij als we kunnen volgen”

Na de worsteling in Hongarije komt Red Bull dit weekend in Groot-Brittannië iets sterker voor de dag. De formatie uit Milton Keynes is aan de beterende hand, al laat het immense verschil met Mercedes goed zien dat die woorden relatief zijn. Ja het gaat voorzichtig de goede kant op, maar nee dat brengt Verstappen nog lang niet in de buurt van de hoofdprijzen. Na een nieuwe demonstratie van Mercedes op zaterdag moet ook Verstappen erkennen dat er geen enkele maat op de zwartgemaakte Zilverpijlen staat.

'Best of the rest' blijkt het hoogst haalbare

"Tja, dat gat met Mercedes...", lacht Verstappen achter zijn mondkapje tijdens de online persconferentie. "Wat kan ik zeggen, het is gewoon een heel groot verschil. Maar wij proberen zelf het maximale uit de auto te halen en dat blijkt momenteel goed voor P3." Die positie is best aardig, maar het immense gat naar Mercedes roept een zekere mate van gelatenheid op. Toch is Verstappen niet volledig van de leg door die achterstand. "Nee hoor, ik ben ook niet verbaasd over het gat met Mercedes. We proberen vooral meer over onze auto te leren en de eigen dingen te verbeteren. Verder was mijn eigen kwalificatie vandaag best oké. Ik lag de hele tijd derde, meer kon ik ook niet doen. Mijn laatste ronde in Q3 was ook vrij goed."

Het is nou eenmaal de realiteit van dit moment. Een realiteit die we ook op zondag zullen terugzien tijdens de race op Silverstone. Doordat Mercedes de boel niet over een hele race-afstand kan opschroeven, schuift het vooraan wel iets in elkaar, al maakt Verstappen zich zeker geen illusies. "Of ik morgen wel met Mercedes kan strijden? Nou normaal gezien niet. Maar goed, ik moet zelf proberen om een foutloze start te hebben en zal vanaf daar wel kijken wat er mogelijk is. Als we de Mercedes-coureurs een beetje kunnen volgen en daarmee veel punten verzamelen, dan moeten we al tevreden zijn."

De laatste podiumplek is onder normale omstandigheden het hoogst haalbare. Reëel gezien zal dat in de komende maanden ook zo blijven, weet ook Verstappen. "We kunnen onze eigen auto zeker nog wel verbeteren. Maar het probleem is dat het verschil zo groot is naar de mannen voor ons, dat het erg moeilijk wordt om dat gat nog te dichten. Ik weet zeker dat onze mannen in de fabriek keihard werken, maar de andere teams zitten natuurlijk ook niet stil." Het past bij eerdere uitlatingen van Verstappen, die donderdag tegenover de Nederlandse pers al aangaf dat we voor 'een echt spannende titelstrijd' waarschijnlijk op 2022 moeten wachten.

Ook warm weer biedt dit jaar geen soelaas

In de voorbije jaren kwam Red Bull nog wel vaak bovendrijven in warme omstandigheden, maar volgens Verstappen biedt ook dat weinig soelaas. Het kan zijn equipe hoogstwaarschijnlijk wel iets dichterbij brengen, maar Mercedes komt daarmee nog niet binnen schootsafstand. "In warme omstandigheden liggen we nog steeds enkele tienden achter. Ik denk niet dat warm weer zo'n groot verschil maakt hoor. Ook al was het vandaag 35 graden Celsius geweest, dan had ik nog steeds derde gestaan. Het zou misschien een beetje helpen, maar niet heel veel."

Weer of geen weer, Mercedes blijft dus nog wel even een klasse apart. Red Bull kan daardoor alleen naar zichzelf kijken en proberen de soms wat wispelturige RB16 beter te temmen. "Het was in dat opzicht al veel beter dan in Hongarije, maar dat kon ook snel. Daar ging het namelijk niet echt lekker. Maar er moeten nog steeds wel dingen beter, daar blijven we aan werken. We sleutelen vooral aan onze balans en proberen op die manier de prestaties te verbeteren. We weten in ieder geval waar de problemen vandaan komen, nu moeten we dat omzetten in nieuwe onderdelen om de auto sneller te maken."

VIDEO: De technische zoektocht van Red Bull met de RB16