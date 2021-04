Verstappen: “Al heel lang niet zo’n slechte ronde gehad”

Max Verstappen bracht helemaal aan het einde van de kwalificatie in Imola een 1.14.498 op de klokken. Daarmee kwam hij niet alleen tekort voor de pole-position. Het bleek ook niet genoeg om Sergio Perez voor te blijven op de grid. De Mexicaan noteerde bij het uithangen van de vlag een 1.14.446, waarmee hij naar de tweede plek in de tijdenlijst klom en zijn Nederlandse teamgenoot naar P3 verwees. “A shit lap”, zo omschreef Verstappen zijn laatste ronde, terwijl hij zijn Red Bull terug naar de pits stuurde.

De aanloop naar de kwalificatie verliep niet vlekkeloos bij de Limburger. Tijdens de tweede training op vrijdag ging er veel tijd verloren door een probleem met de aandrijfas. Daarmee ging er een belangrijk deel van de voorbereiding in rook op. Maar Verstappen weigert zijn ingekorte vrijdagprogramma als boosdoener aan te wijzen voor zijn tegenvallende kwalificatie. De derde training was immers voorspoedig verlopen. Verstappen had daarin met een marge van maar liefst vier tienden de snelste tijd gereden. “Ik ga het niet op een gebrek aan baantijd gooien”, zei Verstappen voor de camera van Ziggo Sport. “Natuurlijk was het niet ideaal, maar vanmorgen ging het in de derde vrije training gewoon goed. Ik denk dat ik ook genoeg ervaring heb om dat wel op te kunnen lossen.”

De eerste vliegende ronde van Verstappen in Q3 was ook al niet optimaal. De tienvoudig Grand Prix-winnaar had aan het begin van de ronde Lance Stroll voor zich, die net klaar was met een run. “Als je binnen anderhalve seconde of twee seconden van een andere auto zit, dan verlies je gewoon downforce. Dat was niet ideaal, dus ik wist dat er best wel wat tijd te winnen viel”, aldus Verstappen over zijn eerste run. “Alleen die laatste ronde in Q3 was echt enorm slecht. Ik ging er in de derde bocht met twee wielen af. Daar verloor ik al een tiende ten opzichte van mijn slechte eerste ronde. Ik kwam net niet goed uit, waardoor ik van de baan ging. Dan probeer je het daarna weer goed te maken, maar vervolgens had ik niet echt een lekkere chicane. Daar verloor ik nog een tiende. En in de laatste bocht had ik wat te veel onderstuur. Dus het was alles bij elkaar gewoon een slechte ronde en die heb ik al heel lang niet gehad. Maar helaas gebeurt dat soms nog. Het is nou eenmaal zo. Niemand is perfect.”

‘Geen robots’

Tijdens de persconferentie na de kwalificatie merkte Verstappen gekscherend op over zijn foutje bij de derde bocht: “Ik weet dat Honda goede grasmaaiers maakt, maar volgens mij was dit ook weer niet helemaal de bedoeling!” Als hem vervolgens gevraagd wordt waarom de laatste ronde niet vlekkeloos was gegaan, herhaalde hij dat het soms kan gebeuren dat een coureur een foutje maakt. “Het was al heel erg lang behoorlijk goed gegaan. Maar we zijn jammer genoeg geen robots. Ik kan mijzelf niet programmeren om geen fouten te maken.”

Volgens Verstappen toont het nog maar eens aan dat je als coureur nooit stopt met leren. “Ik denk dat vandaag weer een goede dag daarvoor is geweest. Het is zaak om te leren van wat er verkeerd ging en te zien wat er beter kan. Door proberen te begrijpen wat er verkeerd gaat, blijf je jezelf constant verbeteren. Zo gaat het al sinds 2015.”

