Op basis van de statistieken hoeft Max Verstappen zich in Mexico geen zorgen te maken. De Red Bull-coureur kwam al vier keer als eerste over de streep op het Autodromo Hermanos Rodriguez, wat hem voorlopig de meest succesvolle coureur in Mexico-Stad maakt. Hij kijkt ernaar uit om die kant op te gaan. "Het is geweldig om naar Mexico af te reizen. Het team heeft er een geweldige historie: we wonnen de afgelopen twee jaar en pakten een dubbel podium. Het is natuurlijk de thuisrace van Checo, dus dit is een belangrijke voor ons", zegt de 26-jarige coureur in zijn vooruitblik op het negentiende Formule 1-weekend van 2023.

Het Autodromo Hermanos Rodriguez is met name uniek door het stadiongedeelte. Bij het ingaan van bocht twaalf rijden de F1-coureurs door Foro Sol, een voormalig honkbalstadion, dat nu voornamelijk voor concerten gebruikt wordt. Volgens Verstappen is er weinig mooier dan daar doorheen te rijden. "De sfeer als je door Foro Sol rijdt is geweldig. Ook is de baan in Mexico-Stad de meest hooggelegen baan van de kalender. Dat gaat meer invloed hebben op de auto's, maar de RB19 is voorlopig in nagenoeg de meeste omstandigheden foutloos."

En dat laatste klopt als een bus. Voorlopig won het Oostenrijkse F1-team dit seizoen alle Grands Prix, behalve die in Singapore. Desondanks had het in Amerika, los van de diskwalificatie voor Lewis Hamilton, ook anders kunnen aflopen. Mercedes kwam in de slotfase aardig dichtbij. Het was opnieuw een teken dat de concurrentie niet stilzit. "Ik ben benieuwd hoe we er gaan presteren", zegt de Nederlander over de negentiende ronde van 2023, die geen sprintrace heeft. "We keren terug naar een normaal raceweekend. Dat is fijn nu we de tweede race van de triple-header ingaan. Gezien de race in Austin wordt deze Grand Prix ook weer een gevecht, maar we gebruiken de strategie als onze kracht. Het doel is om te blijven winnen."