Verstappen: "Inhaalrace in Sochi zal lastiger worden dan in 2018"

Sochi lijkt op papier het laatste, echte Mercedes-circuit op de Formule 1-kalender van 2021. Voor Verstappen en Red Bull wordt het dan ook een kwestie van overleven. Het merk met de ster is nog steeds ongeslagen aan de Zwarte Zee en dit weekend lijkt de weg vrij voor een nieuwe zegetocht. Des te meer doordat Verstappen vanaf de laatste startplek moet komen na een motorwissel. Donderdag hield de Nederlander nog een slag om de arm, maar een dag later heeft Honda de krachtbron toch vervangen door het vierde exemplaar van dit jaar te steken.

"Dat ligt niet alleen aan het resultaat van de eerste training, maar ik heb van tevoren al gezegd dat we alle factoren zouden meewegen. Daarbij draait het ook om het weer dat ze voor morgen voorspellen", duidt Verstappen op de verwachte regen. De hoeveelheden lijken dermate groot te worden dat de Formule 1 al rekening houdt met een kwalificatie iets later op de dag.

Afstelling voor de race, maar wat doet het weer?

Voor Verstappen is die kwalificatie echter van ondergeschikt belang. Het draait bij de afstelling van zijn RB16B allemaal om zondag, al is dat nu nog lastig in te schatten door het weer. "Nadat we hebben besloten om die gridstraf te pakken, proberen we de auto inderdaad zo goed mogelijk af te stellen voor de race. Ik hoop dat het goed uitpakt, al moeten we eerst zien wat het weer gaat doen." Dat laatste is van groot belang voor de afstelling. Zo beklaagde Verstappen zich in de tweede training over het gebrek aan topsnelheid toen hij vast zat achter een Williams. Met minder downforce rijden, kan een handje helpen in het droge op zijn weg naar voren, maar op een natte baan kan dat plan natuurlijk de prullenbak in.

Die weg naar voren zal sowieso niet zo makkelijk te bewandelen zijn, voorspelt Verstappen alvast. Drie jaar geleden sneed hij als een warm mes door de boter van P19 naar P5, maar de Formule 1 anno 2021 is anders. "In 2018 waren de gaten tussen de topteams en het middenveld groter. Dat maakte het ook makkelijker om naar voren te komen. Dit jaar zal het lastiger worden om door het veld te snijden, maar goed: we moesten die gridstraf toch ergens incasseren. Als we het hier niet hadden gedaan, dan hadden we het op een andere plek moeten doen. We hebben besloten om het hier te doen en zullen er het beste van proberen te maken in de race."