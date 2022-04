Zijn eerste kennismaking met het circuit van Imola in 2020 was een om snel te vergeten. Halverwege de wedstrijd viel de Red Bull-coureur nadat zijn rechterachterband klapte en hij het grind inschoof. Met een ferme schop tegen het kapotte rubber wilde hij dat weekend rap achter zich laten. De editie van vorig seizoen verliep een stuk beter. De regerend wereldkampioen begon de race als derde, maar zat bij het induiken van de eerste bocht al naast polesitter Lewis Hamilton. Met wat duw-en-trekwerk werd de Brit voorbij gereden en won de Nederlander uiteindelijk de wedstrijd.

Dat is iets wat de titelverdediger dit weekend ook hoopt te doen, maar voorlopig maakt Ferrari de dienst uit dit seizoen. Na zijn tweede uitvalbeurt in Australië zint Verstappen echter op revanche. Het Italiaanse GP-weekend steekt dankzij de sprintrace wel anders in elkaar dan normaal. De Nederlander weet dat de eerste vrije training belangrijker wordt dan ooit. "Ik kijk uit naar het raceweekend", trapt Verstappen af. "We rijden hier de eerste sprintrace van het seizoen, dus het is zaak om alles uit de eerste oefensessie te halen. Het is van belang om de juiste afstelling te vinden voor de kwalificatie op vrijdagmiddag."

In Bahrein en Melbourne viel Verstappen uit door malheur met het brandstofsysteem. Waar een vacuüm in de brandstoftank hem parten speelde in Sakhir, werd een geknapte brandstofleiding de oorzaak van zijn voortijdig uitvallen in Albert Park. Red Bull-adviseur Helmut Marko gaf onlangs aan dat Honda heeft beloofd dat die problemen nu verleden tijd zijn. De F1-kampioen weet dat het team er alles aan doet om stappen te zetten. "Het team werkt ontzettend hard op de baan en in de fabriek in Milton Keynes", vervolgt de coureur. "Ik hoop op een probleemloos weekend waarin we waardevolle punten scoren. Momenteel bekijken we het per race en zien we wel waar het eindigt."